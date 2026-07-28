El paro baja en mil personas en el segundo trimestre en Aragón y se crean 5.300 empleos

Archivo - El paro baja en mil personas en el segundo trimestre en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro ha bajado en mil personas en el segundo trimestre del año en Aragón, hasta los 57.300 desempleados, un 1,7% menos que el trimestre anterior. Con este descenso, la tasa de paro en la región se sitúa en 8,17%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2023, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha descendido en el segundo trimestre la mayoría de veces en Aragón (18 veces), mientras que ha subido en siete ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más reducida desde que hay registros.

En el segundo trimestre se crearon en Aragón 5.300 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 643.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Por otra parte, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 700.600 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 4.300 personas (+0,62%).

En el último año, el paro ha aumentado en 5.700 personas (+11%) en Aragón y se han creado 19.500 empleos (+3,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 25.100 personas (+3,7%).

Por sexos, el desempleo femenino, en el segundo trimestre, bajó en 1.700 mujeres (-5,2%), frente a un avance del paro masculino de 700 parados (+2,7%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 31.000 y la tasa de paro femenino en el 9,62%. Asimismo, 26.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,94%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Aragón aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,06%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 5.600 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 1.000 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 557.500 personas, de los que 472.200 tenían contrato indefinido (el 84,70%) y 85.300, temporal (el 15,30%).

El sector público generó 8.800 puestos de trabajo en Aragón, un 7,44% más, hasta un total de 127.100 ocupados, el sector público destruyó 3.500 puestos de trabajo, un 0,67% menos, hasta un total de 516.200 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo incrementó en 14.400 personas en el segundo trimestre (+2,64%) en la comunidad hasta los 560.400 ocupados. Del mismo modo, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 9.100 (-9,88%), hasta sumar 83.000 personas.

SECTORES

Por sectores, el paro ha caído en Agricultura, 1.700 menos (-45,95%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.700 menos (-6,61%); Industria, 200 menos (-3,45%), mientras que se incrementó en Construcción, 1.900 más (+380%); Servicios, 700 más (+3,1%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades autónomas donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuanto al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades autónomas siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias, donde la ocupación se redujo en 25.100 personas, y en Galicia, con un descenso de 6.100 trabajadores.