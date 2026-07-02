El paro sube en 42 personas en junio en Aragón hasta los 47.840 desempleados

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 42 personas en junio en Aragón en relación al mes anterior (+0,1%) hasta los 47.840 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de junio desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio la mayoría de veces en Aragón (29 veces) mientras que ha subido en 2 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde que hay registros.

En el último año el desempleo acumula un aumento de 603 parados lo que supone un 1,3% más.

Por sectores, el paro ha bajado en Servicios, 377 menos (-1.13%); Construcción, 39 menos (-1.58%); Industria, 12 menos (-0.23%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 447 más (+8.44%); Agricultura, 23 más (+1.44%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (32906), Sin empleo anterior (5746), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1625), Construcción (2422), Industria (5141).

En cuanto a sexos, de los 47.840 desempleados registrados en junio, 29.459 fueron mujeres, 23 menos (-0,1%) y 18.381, hombres, lo que supone un aumento de 65 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,4%).

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años ha aumentado, con 193 parados más que a cierre del pasado mes (+4,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 151 desempleados (-0,35%).

Por provincias, el paro ha bajado en Teruel(-41) y Huesca(-24), mientras que ha subudo en Zaragoza(+107)

Murcia (+739), País Vasco (+479) y MELILLA (+133) han sido las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Galicia y Castilla y León en donde menos, con retrocesos de 11.597, 3.587 y un 2.895, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En junio se registraron 54.724 contratos en Aragón, un 2,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 22.318 fueron contratos indefinidos, cifra un 10,1% superior a la de junio del año anterior y 32.406, contratos temporales (un 2,6% menos).

Del número de contratos registrados en junio, el 59,22% fue temporal (frente a un 55,04% del mes anterior) y un 40,78%, indefinidos (el mes precedente fue un 44,96%).

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se ha situado en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en junio en 29 ocasiones y ha subido en dos (en 2020, con el Covid, y en 2008, con la crisis financiera). El mayor descenso fue el de junio de 2021, cuando disminuyó en 166.911 parados. En junio del año pasado bajó en 48.920 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado ha descendido ligeramente en junio. Lo hizo en 185 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 113.981 personas, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 72.575 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 41.406 varones (-4,4%).