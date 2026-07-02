UGT Aragón sostiene que la fortaleza del mercado laboral "debe implicar" una mejora en las condiciones laborales

Archivo - Sede del sindicato UGT en Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Aragón ha señalado que la fortaleza del mercado laboral "debe implicar" una mejora en las condiciones laborales tras conocer que en el mes de junio el paro ha aumentado ligeramente en la comunidad autónoma en 42 personas, un 0,09% hasta situarse el número de personas desempleadas en 47.840. El dato interanual muestra también un incremento de 603 personas en las oficinas de empleo.

El aumento de las afiliaciones se reparte en términos similares entre el régimen general, donde destaca la provincia de Huesca y el sector servicios y los temporeros de la campaña agrícola (2.966) especialmente en Zaragoza.

Para UGT Aragón, las políticas de empleo y contar con un mercado laboral dinámico "es fundamental". Por ello ante las deficiencias estructurales el sindicato sigue apostando por las políticas activas de empleo hacia los colectivos más vulnerables: mujeres, migrantes, mayores de 45 y jóvenes.

Los problemas del mercado laboral pasan también por una mejora de la productividad y una ampliación de derechos para las personas trabajadoras, mediante la reducción de la jornada laboral y la urgencia de mejorar los salarios.

Para ello, el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva debe incorporar una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, complementada con incrementos adicionales del 1%, 2% y 3% en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país.

Asimismo, UGT defiende que "resulta necesario" extender la cobertura de las cláusulas de garantía salarial y asegurar la efectividad de los incrementos pactados.

El sindicato reclama también adaptar el régimen de despido a los estándares de la Carta Social Europea, garantizando indemnizaciones verdaderamente reparadoras y con un efecto disuasorio frente a los despidos improcedentes.

DATOS

En el mes de junio el paro aumenta ligeramente en Aragón en 42 personas, un 0,09 % hasta situarse el número de personas desempleadas en 47.840. El dato interanual muestra también un incremento de 603 personas en las oficinas de empleo.

En términos relativos el dato de España es mejor al de Aragón en el mes, donde el paro disminuye un 1,24 % (-28.739), al igual que en el cómputo interanual donde España se distancia, al disminuir 4,74%, frente al incremento 1,28 de Aragón.

Atendiendo al género, el paro desciende entre las mujeres y se incrementó en los hombres (-23 frente a +65 hombres). Sin embargo, a pesar del buen dato, siguen representando el 61% de las personas desempleadas.

En junio además el paro crece entre menores de 25 años (+193), personas extranjeras (+271) y por sectores, en el colectivo sin empleo anterior (+447) y ligeramente en agricultura (+23). En el resto de sectores desciende y en mayor volumen, en servicios (-377), seguido a distancia por construcción (-19) e industria (-12).

PROVINCIAS, SEXO Y NACIONALIDAD

Por provincias, Zaragoza es la única provincia de Aragón donde el paro aumenta en junio con 107 personas más en las listas de desempleo.

En cuanto al dato de paro registrado interanual por sexos crece porcentualmente más entre mujeres que entre los hombres, (1,31% frente 1,22%); y más en menores de 25 años (8,51%) que entre mayores de esa edad.

Según la nacionalidad, baja entre nacionales (-0,86%) y aumenta entre personas extranjeras (9,72%). Por sectores el paro baja en el siguiente orden construcción (-7,46), industria (-1,46), y crece en el colectivo sin empleo anterior (11,25%). Agricultura (3,24%) y servicios (0,81%).

AFILIACIONES

En cuanto a la Seguridad social existen en Aragón 658.720 personas afiliadas al sistema en Aragón. En el mes de junio se incrementaron un 1,12 %, porcentaje por encima de la media nacional (0,58%). En el año se alcanzaron 16.489 nuevas altas. En Aragón, en junio el aumento se produce en todos los sectores.

Destaca favorablemente la industria con casi mil nuevas afiliaciones (+949), comercio (+2251), construcción (+536), actividades sanitarias y de servicios sociales (1.055), entre otras.

La nota negativa, la pone Educación con la pérdida de 1.754 efectivos. La provincia de Huesca destaca por el comportamiento estacional y el crecimiento de la hostelería (664) y el comercio (1.093).

En Zaragoza destaca la contratación casi dos mil de temporeros en junio. Respecto a la contratación indefinida en mayo alcanza el 40,78 % del total, En cuanto a la cobertura social, en mayo había 38.513 personas desempleadas que tenían algún tipo de prestación y la cuantía media de la prestación contributiva era en abril de 1.027,5 euros. La tasa de cobertura tota se sitúa en 90,62%.