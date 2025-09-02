El paro sube en 77 personas en agosto en Aragón hasta los 48.481 desempleados

Archivo - Trabajadores en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 77 personas en agosto en Aragón en relación al mes anterior (+0,2%) hasta los 48.481 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Aragón (24 veces) mientras que ha bajado en 5 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2016.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 2.627 parados, lo que supone un 5,1% menos.

Por sectores, el paro bajó en Sin empleo anterior, 176 menos (-3.37%); Industria, 15 menos (-0.28%), mientras que se incrementó en Servicios, 233 más (+0.7%); Construcción, 29 más (+1.09%); Agricultura, 6 más (+0.36%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (33729), Industria (5329), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1686), Construcción (2694), Sin empleo anterior (5043).

En cuanto a sexos, de los 48.481 desempleados registrados en agosto, 29.836 fueron mujeres, 758 más (+2,6%) y 18.645, hombres, lo que supone un aumento de 486 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2,7%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 131 parados más que a cierre del pasado mes (+3,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 1.113 desempleados (+2,59%).

Por provincias, el paro bajó en Teruel(-17) mientras que subió en Huesca(+88), Zaragoza(+6).

Cataluña (+7.942), Madrid (+4.214) y País Vasco (+4.178) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Castilla-La Mancha Canarias y Navarra en donde menos, con retrocesos de 1.047, 873 y un 150, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En agosto se registraron 34.084 contratos en Aragón, un 0,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 11.603 fueron contratos indefinidos, cifra un 2,9% inferior a la de agosto del año anterior y 22.481, contratos temporales (un 0,7% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 65,96% fue temporal (frente a un 63,07% del mes anterior) y un 34,04%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,93%).