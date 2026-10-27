El paro sube en 7.700 personas en el tercer trimestre de 2026 en Aragón y se destruyen 4.400 empleos

Infografía con cifras de paro en Aragón en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 7.700 personas en Aragón durante el tercer trimestre hasta los 65.000 desempleados, un 13,4% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 9,23%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2020. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Aragón (19 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde que hay registros.

En el tercer trimestre se destruyeron en Aragón 4.400 puestos de trabajo (0,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 638.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 703.900 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 3.300 personas (+0,47%).

En el último año el paro ha aumentado en 6.100 personas (+10,4%) en Aragón y se han creado 8.400 empleos (+1,3%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 14.500 personas (+2,1%).

DESGLOSE

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 1.600 mujeres (+5,2%), frente a un avance del paro masculino de 6.100 parados (+23,2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 32.600 y la tasa de paro femenino en el 10,04%. Por su parte, 32.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,55%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Aragón aumentó en 1.300 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 21,44%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 17.300 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 9.000 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 549.200 personas, de los que 454.900 tenían contrato indefinido (el 82,83%) y 94.300, temporal (el 17,17%).

Mientras que el sector privado generó 2.800 puestos de trabajo en Aragón, un 0,54% más, hasta un total de 519.000 ocupados, el sector público destruyó 7.200 puestos de trabajo, un -5,66% menos, hasta un total de 119.900 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 3.000 personas en el tercer trimestre (+0,54%) en la comunidad hasta los 563.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 7.400 (-8,92%), hasta sumar 75.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 1.400 menos (-25%); Construcción, 1.100 menos (-45,83%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 5.100 más (+21,25%); Servicios, 2.800 más (+12,2%); Agricultura, 2.300 más (+115%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuanto al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.

(Datos nacionales)

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Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...