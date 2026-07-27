Parte de Gúdar-Javalambre presenta alerta roja por peligro de incendios forestales en Aragón

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La zona del Mijares, en la Comarca de Gúdar-Javalambre, presenta este lunes alerta roja por peligro de incendios forestales. En el resto de Aragón, la alerta es naranja, según el mapa de riesgos que elabora diariamente la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.

El Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales (NAPIF) recoge cada día el listado de municipios que están en cada tipo de alerta, con las consecuencias que implica para prevenir incendios forestales.

El Gobierno de Aragón recuerda que la Alerta Roja por Peligro de Incendios Forestales implica prohibiciones y limitaciones, con el fin de extremar la prevención y evitar la generación de incendios.