La participación electoral alcanza el 40,93% a las 14.00 horas, 0,03 puntos más que en 2023

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo, 8 de febrero de 2026, a las 14.00 horas, es del 40,93%, es decir, 405.501 votantes, 0,03 puntos más que en 2023, ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa.

"La participación es considerable", ha continuado Vaquero, quien ha recordado que en el primer avance de la mañana, a las 11.00 horas, la participación era del 10,85 por ciento, de forma que hasta las 14.00 horas ha habido "un incremento muy importante" de participación.

Por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 14.00 horas llegaba al 41,82%, un 0,83% más que en 2023, cuando era del 40,99%, mientras que en el Alto Aragón se ha situado en el 37,73%, es decir, 1,88 puntos por debajo del 39,61% de 2023; y en Teruel la diferencia es mayor, ya que este domingo había votado el 39,75% del censo a las 14.00 horas y en 2023 la cifra alcanzaba el 42,89%.

Vaquero ha agradecido la labor a las más de 9.000 personas "desplegadas en todo el territorio para garantizar el desarrollo normal, tranquilo y responsable de esta jornada", mencionando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Cruz Roja, que ayuda a acudir a las urnas a las personas con problemas de movilidad. Ha destacado "el buen ambiente que está habiendo" en los colegios electorales.

La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el grado de participación que está habiendo "en una jornada en la que se está decidiendo el presente más inmediato y el futuro de la región", deseando que "los aragoneses se animen a participar" hasta la hora de cierre de los colegios, las 20.00 horas, poniendo de relieve "la normalidad" que hay en toda la Comunidad Autónoma.

"Esperamos que este grado de participación se siga incrementando para que los resultados estén más respaldados por una mayoría de aragoneses", ha concluido.