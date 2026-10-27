La partida para carreteras en Aragón se duplicará en los presupuestos de 2027 y contará con 159 millones de euros

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha avanzado que el presupuesto de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras aumentará un 98% en las cuentas autonómicas de 2027, al pasar de 80,26 a 159 millones de euros.

El incremento, de 78,7 millones de euros, permitirá reforzar la inversión en la red viaria autonómica y atender los compromisos derivados del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón (PEC).

López ha realizado este anuncio durante la presentación de la campaña de vialidad invernal 2026-2027, que comenzará oficialmente el próximo 1 de diciembre y se prolongará hasta el 31 de marzo, aunque podrá adelantarse o extenderse en función de las condiciones meteorológicas.

"Estamos hablando de 78,7 millones de euros adicionales para seguir atendiendo nuestra red viaria, dotada de 5.700 kilómetros, y afrontar las obligaciones de pago del Plan Extraordinario con el que vamos a abandonar el último puesto del ranking de las carreteras autonómicas de España", ha señalado el consejero, quien ha recordado que el Ejecutivo autonómico heredó una situación marcada por la falta de inversión en los años anteriores.

MÁS MEDIOS PARA LA VIALIDAD INVERNAL

El dispositivo de vialidad invernal contará esta campaña con 69 máquinas quitanieves, cuatro más que el año pasado, y movilizará a 160 profesionales entre trabajadores de las empresas concesionarias, personal de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y efectivos de apoyo.

El operativo se completa con 53 depósitos de sal y fundentes, 18 estaciones meteorológicas y 110 emisoras de la Red de Comunicaciones de Emergencias de Aragón.

"El objetivo es garantizar que los aragoneses puedan desplazarse con las mayores condiciones de seguridad posibles", ha afirmado López, que ha destacado la importancia de la prevención, la coordinación y la rapidez de respuesta ante las nevadas y las heladas.

El Gobierno de Aragón dispondrá, además, del asesoramiento de tres expertos nivólogos en puntos especialmente sensibles del Pirineo: el valle de Benasque y el acceso a Llanos del Hospital, el entorno de Panticosa y el valle de Ordesa.

EL PEC, AL 82% DE EJECUCIÓN

El titular de Fomento también ha puesto en valor el avance del Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), cuyas obras comenzaron en julio de 2024 y que están renovando 1.760 kilómetros de 51 carreteras, con una inversión de 630 millones de euros en obras.

De los once itinerarios previstos, cinco ya están finalizados: Bajo Aragón, Zaragoza-Oeste, Zaragoza Central, Cinca-Litera y Teruel Este-Oeste. En conjunto, suman más de 852 kilómetros de carreteras renovadas, mientras que los seis itinerarios restantes avanzan con el objetivo de completarse progresivamente entre los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027. El global del PEC alcanza ya el 82% de ejecución.

Octavio López ha recordado que el modelo concesional contempla también la conservación y el mantenimiento de las vías durante los 25 años de vigencia de los contratos. En los itinerarios terminados, las empresas concesionarias aportan sus propios medios para atender las carreteras, incluidos los trabajos de vialidad invernal.

"Una carretera segura no es solamente una carretera bien construida, es también una carretera que se mantiene en las mejores condiciones posibles todos los días del año", ha subrayado.

El consejero ha defendido que el refuerzo presupuestario y la renovación de las infraestructuras son fundamentales para mejorar la seguridad, facilitar la movilidad y garantizar la igualdad de oportunidades en todo Aragón: "Las carreteras son mucho más que kilómetros de asfalto: son conexiones entre municipios, oportunidades para nuestros negocios, acceso a servicios públicos y una herramienta imprescindible para luchar contra la despoblación", ha concluido.