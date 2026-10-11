El pasacalles del Pregón de las Fiestas del Pilar congrega a 120.000 personas el primer día de fiestas

Pasacalles del Pregón de las Fiestas del Pilar 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, ha destacado este domingo la elevada participación de los zaragozanos y visitantes en el primer día de las Fiestas del Pilar 2026, con 120.000 participantes en el pasacalles del Pregón, este sábado, el primer día de fiestas.

"Estamos muy contentos con la respuesta del público, con la participación que ha habido estos días", ha declarado Fernández a los medios de comunicación, recordando que este viernes ya ha habido espacios abiertos y programación festiva.

"Ha habido casi medio millón de personas participando en los diferentes actos, 494.000 más concretamente, de esas 377.000 corresponden al sábado, al primer día oficial de fiestas", ha expuesto la consejera municipal.

El pasacalles del Pregón "estaba dedicado al deporte porque el año que viene Zaragoza es capital europea del deporte y quisimos sacar a todos los deportistas, a los clubes de nuestra ciudad más importante, por tanto fue un acto muy participativo", ha continuado.

En la lectura del Pregón, en la plaza del Pilar, a las 21.00 horas de este sábado, ha habido 45.000 personas, las mismas que en el posterior concierto de Antonio Orozco.

"Este año quisimos extender el número de pantallas en las que se retransmite a la vez el pregón, concretamente en las food trucks del parque de San Pablo, en la estación del Norte y en el espacio City, y hubo 22.700 personas por tanto que disfrutaron en esos tres espacios anexos del pregón".

"Hoy damos el pistoletazo de salida ya a la parte más infantil para los pequeños", ha explicado Fernández, comentando que hoy sale por primera vez la comparsa, el León Garganchón, el Tragachicos y se abre Río y Juego en la zona de la Expo, así como el Parque de las Marionetas en el Parque Grande-José Antonio Labordeta.

A las 12.00 horas se llevará a cabo la colocación de la Virgen del Pilar en la estructura de la Ofrenda de Flores, lo que congregará "a muchísimas personas", ha avanzado, y esta noche actuará Dani Fernández en el escenario de la Fuente de Goya.