Pastor (CHA) cree que el Gobierno de Aragón "ha perdido la oportunidad" de estar al lado de la comunidad educativa

El diputado del PSOE Jorge Pastor. - EUROPA PERSS

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del PSOE Aragón, Jorge Pastor, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo autonómico "ha perdido la oportunidad de posicionarse al lado de la comunidad educativa", criticando el reciente decreto que regula las actividades extraescolares y la apuesta del Ejecutivo por la concertación del Bachillerato.

En rueda de prensa, Pastor ha defendido la educación pública, "de gran calidad y que acoge a todos sin importar su origen, ni su color ni el trabajo de sus padres".

Ha considerado que el decreto de actividades extraescolares "ha sido como el parto de los montes" porque "se generó expectación y ruido, pero el Gobierno ha parido un ratón" ya que no ha conseguido --a su juicio-- los objetivos de asegurar que estas actividades se sigan realizando, garantizar la seguridad jurídica del profesorado y proporcionar medios y recursos para llevar a cabo actividades adecuadas y con seguridad.

"Las críticas son unánimes" por parte de sindicatos de docentes, asociaciones de directores de centros y asociaciones de familias, ha continuado Pastor, para quien esta normativa "añade más burocracia y carga de trabajo, mas exposición de la dirección del centro y del profesorado, más responsabilidad a la inspección educativa y no añade ningún recurso adicional".

Se ha quejado de que en este decreto no hay una mención especifica a la dedicación añadida del profesorado, tampoco reconocimiento económico o profesional, y además "se promocionan desde el sistema público los seguros privados", al tiempo que "exige más al sistema público de educación que al concertado".

En relación a la concertación del Bachillerato, ha señalado que equivale a su privatización y que se ha promovido "con agosticidad", subrayando que "no se necesita" porque en la red pública hay más de 2.000 plazas vacantes.

Con la concertación del Bachillerato "el Gobierno de Azcón da muestras a la derecha de que le interesan y preocupan las cosas que afectan a sus privilegios y gestionar lo público para beneficiar a los suyos", ha incidido.