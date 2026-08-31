Casas (PP) responde a Pastor (PSOE) que el decreto de extraescolares es "una norma pionera en España"

La portavoz del PP Aragón, Ana Marín, y la diputada Silvia Casas. - EUROPA PRESS.
ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP Silvia Casas ha afirmado que el decreto de actividades extraescolares aprobado el 25 de agosto por el Gobierno de Aragón "es una norma pionera en España" y que el PSOE pretende "seguir emponzoñando un asunto sensible que hay que abordar con rigor y responsabilidad".
Ha respondido así al diputado del PSOE Jorge Pastor, quien antes ha rechazado este decreto. Casas ha dicho que, como Pedro Sánchez, el parlamentario del PSOE Aragón "estaba de vacaciones" y ha tardado una semana en opinar sobre el decreto, añadiendo que no lo ha estudiado.
La parlamentaria del PP ha avanzado que este decreto es transitorio y que el Gobierno de Aragón aprobará una normativa más amplia.