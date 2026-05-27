Pastor (PSOE) acusa a Azcón de no poner "ni un solo ventilador" en colegios de Aragón pese a recibir 58 millones

El diputado autonómico del PSOE Aragón Jorge Pastor. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE Aragón Jorge Pastor ha afirmado que el Gobierno regional de Jorge Azcón "no ha puesto ni un solo ventilador" en los colegios e institutos aunque hasta ahora ha recibido 58 millones de fondos europeos del Gobierno de España para la rehabilitación de edificios públicos, que ha destinado a reformar espacios administrativos y no a aplicar medidas para rebajar

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón va a lanzar una consulta dirigida a todos los colegios públicos de educación infantil y primaria, centros públicos integrados, institutos de educación secundaria y centros de educación especial con el objetivo de avanzar en el desarrollo del Plan de Mejora climática de centros educativos 'Aulas que respiran'.

Pastor ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que Azcón lleva casi tres años gobernando y tiene en exclusiva las competencias de Educación, pero "tres años después lo único que ha anunciado son encuestas sobre las temperaturas".

Ha señalado que el Gobierno de España puso en marcha un programa de impulso a la rehabilitación de espacios públicos dotado con 1.080 millones de euros de fondos europeos y que cuando fue ministra de Educación, Pilar Alegría -actual portavoz parlamentaria del PSOE Aragón-- trabajó para rehabilitar colegios e institutos con estos fondos, de los que Aragón recibió 58 millones en varias convocatorias.

El Ejecutivo aragonés ha destinado estos fondos a rehabilitar edificios administrativos en Teruel, Alcañiz, Jaca o Zaragoza, entre otros lugares, ha dicho Pastor, poniendo de ejemplo el Edificio Pignatelli, "donde Azcón tiene su despacho".

La decisión de climatizar los centros educativos correspondía al Gobierno de Aragón y las entidades locales, "pero se ha decidido priorizar los edificios administrativos frente a las aulas donde estudian nuestros hijos e hijas", ha criticado el diputado del PSOE.