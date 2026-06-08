Pastor (PSOE) denuncia que Azcón sigue sin completar su Gobierno "mientras se acumulan los problemas reales de Aragón"

El diputado autonómico del PSOE Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha denunciado este lunes que Jorge Azcón "sigue sin completar su estructura" un mes y medio después de tomar posesión como presidente, lo que demuestra "su incapacidad para responder a los problemas reales de los aragoneses", que "se acumulan".

"Mientras la educación pública acumula conflictos, Azcón sigue pendiente de encajar piezas para resolver sus asuntos internos", ha añadido el parlamentario del PSOE.

Pastor se ha referido a la parálisis, la improvisación y la necesidad permanente del Gobierno de PP y Vox de "buscar cortinas de humo", con temas como los menores migrantes, frente a los problemas reales de los aragoneses.

En este sentido, ha señalado "los numerosos problemas sin resolver" en el ámbito de la educación aragonesa, como la privatización del Bachillerato y de la Formación Profesional, la bajada de becas, las aulas con calor excesivo, el transporte escolar pendiente de pago y con problemas, y la preocupación de las familias por el cierre de vías en sus colegios.

Todas estas cuestiones, ha apuntado Pastor, constatan la realidad de la educación aragonesa en la recta final de este curso. "Azcón corre para destinar dinero público al Bachillerato y a la Formación Profesional privada, pero no tiene la misma prisa para reforzar becas de comedor, climatizar las aulas, arreglar centros con problemas, como el Doctor Azúa, o dar respuestas a las familias del Catalina de Aragón o del Benjamín Jarnés", ha dicho Pastor.

También se ha referido a las denuncias de varios colegios e institutos de las tres provincias por soportar en sus aulas temperaturas superiores a los 30 grados; a los 2 millones de euros que el Gobierno aragonés debe a las comarcas pirenaicas que prestan el servicio de transporte escolar; y a la planificación de las rutas de transporte en la provincia de Teruel, como la de Mora de Rubielos.

Pastor ha señalado que "el problema es que el Gobierno privatiza, recorta, improvisa y utiliza el ruido de Vox para tapar su falta de soluciones". Asimismo, se ha referido a lo ocurrido estos días en el entorno del PAR y de sectores del Partido Popular de Teruel por el nombramiento de asesores como una muestra de la debilidad del Gobierno.

"Azcón ha conseguido la cuadratura del círculo. Ha conseguido incomodar por un lado al PAR, ha conseguido incomodar a sectores del Partido Popular de Teruel, pero al mismo tiempo sigue sin resolver ninguno de los problemas reales de los aragoneses y de las aragonesas", ha añadido.