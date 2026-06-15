Pastor (PSOE) pide al Gobierno de Aragón que facilite la acreditación de las competencias profesionales

El diputado del PSOE Jorge Pastor. - PSOE.

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Educación en las Cortes de Aragón, Jorge Pastor, ha pedido este lunes al Gobierno de Aragón que solucione los problemas que impiden a trabajadores con experiencia laboral obtener su certificado que acredita sus competencias profesionales.

"Hasta hace unos meses, estos trabajadores podían acreditar solicitando un certificado a través de un procedimiento que ahora no funciona, con lo cual el gobierno aragonés está limitando y condicionando las oportunidades de decenas de trabajadores que no pueden adquirir este certificado válido para mejorar su carrera profesional e incluso para acceder a la función pública", ha dicho Pastor.

Ha recordado que Aragón necesita mano de obra cualificada y esta certificación contribuye a la integración laboral del personal. Así lo ha dicho en rueda de prensa, en la que ha informado sobre la iniciativa parlamentaria que el PSOE ha presentado para su debate en la Comisión de Educación de este martes.

El PSOE pide que se reabra de forma inmediata a la ciudadanía la inscripción en la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón para posibilitar la acreditación de las personas que necesitan y desean acreditar sus competencias profesionales.

El diputado socialista ha recordado que "para el desempeño de las actividades profesionales, la ciudadanía adquiere las competencias profesionales a través de la formación que ofrece el sistema de Formación Profesional; sin embargo hay personas trabajadoras que no han podido aprovechar las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de formación y han adquirido sus competencias profesionales en el propio puesto de trabajo, a través de la práctica, de la experiencia profesional, de vías no formales de formación y/o voluntariado".

Para acreditar estas competencias adquiridas a través de la competencia y que promueve la integración laboral, promoción profesional y reconocimiento social, los trámites se realizan a través de la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón, que gestiona el Procedimiento de Acreditación de Competencias (PEAC).

"Con esta gestión se permite a trabajadores sin título académico que obtengan certificaciones oficiales válidas en toda España", ha dicho Pastor. Y ha recordado que "son muchas las personas que acuden a este procedimiento como una forma de integrarse en el mercado laboral o mejorar su empleabilidad en el mismo".

El diputado ha denunciado que desde hace más de dos meses se anuncia en la página web del sistema que ha de gestionar este certificado que "de forma temporal no podrán realizarse nuevas inscripciones". "Esto", ha dicho Pastor, "está causando un grave perjuicio a multitud de personas que necesitan acreditar competencias y no pueden hacerlo".

Jorge Pastor se ha referido también a las quejas del personal que no está cobrando las compensaciones económicas derivadas de su labor como personal externo, ya sea en funciones de asesor o evaluador. "La falta de dotación presupuestaria por parte del Gobierno de Aragón está afectando a estos trabajadores y el PSOE pide en su iniciativa el abono de las cantidades pendientes al personal a su cargo", ha concluido.