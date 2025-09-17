La patronal del transporte reclama adelantar la edad de jubilación de los conductores

El presidente de Tradime Aragón, José Antonio Moliner, interviene ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación empresarial del transporte Tradime Aragón, José Antonio Moliner, ha reclamado este miércoles "la necesidad urgente de actualizar el catálogo de enfermedades profesionales para adaptarlo a la realidad actual" del sector, así como "el establecimiento de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación de los conductores como medida de justicia y protección colectiva".

Así, en su intervención ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del Parlamento aragonés, Moliner ha explicado que las largas jornadas, la presión por los plazos, el ruido o el estrés, entre otras cuestiones, "tienen un gran desgaste en el profesional y necesitan que se reconozcan sus derechos".

A partir de los 55 años, la fatiga, las enfermedades crónicas y la siniestralidad aumentan de forma significativa como avalan los datos del estudio de Tradime con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha detallado.

En esta línea, el presidente de la patronal del transporte también ha indicado que la falta de actualización del catálogo provoca que un transportista tenga que tramitar una lesión crónica en rodilla u hombro o de apnea del sueño como enfermedad común y "pierda el acceso a prestaciones más favorables, no se activan planes de prevención adaptados y el origen laboral de la patología queda oculto en las estadísticas".

Sobre el procedimiento para solicitar coeficientes reductores, el presidente de Tradime Aragón, ha apuntado que se actualizado con un nuevo marco normativo "clave" que reconoce que "la jubilación anticipada solo procede cuando no es posible modificar las condiciones del trabajo, que describe perfectamente al transporte de mercancías donde la turnicidad y la fatiga son estructurales".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

En el turno de los grupos parlamentarios, la diputada del PP María Navarro ha propuesto que pongan el informe a disposición del Ministerio de Trabajo ya que el Gobierno autonómico "no tiene competencias para dar respuestas a las dos reivindicaciones de Tradime".

El socialista Sergio Ortiz ha ensalzado el estudio realizado por la Universidad Complutense, que pone en evidencia que "los trabajadores del transporte están en inferioridad de condiciones con respecto a otros sectores".

Desde Vox, Juan Vidal ha defendido que se trata de una actividad estratégica a la que la UE "impone unas regulaciones asfixiantes para el sector" y ha mostrado su apoyo a "activar todos los mecanismos desde su partido para que sus demandas se vean correspondidas".

Para Isabel Lasobras, de CHA, el sector tiene "una enorme carga a sus espaldas", que muchas veces se traduce en insomnio, ansiedad, depresión, lesiones o fatiga crónica y que "sí están reconocidas en otros sectores".

La representante de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha criticado que no se haya revisado el catálogo de enfermedades profesionales porque "es muy duro arrastrar una enfermedad debida al trabajo y que se registre como enfermedad común".

Por el Grupo Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha reconocido que cambiar una norma es "un proceso complejo", pero ha apoyado que se lleve a cabo este debate, "que tendrá que contar con la participación del sector y de varios departamentos".