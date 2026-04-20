La peatonalización del centro histórico de Teruel reduce casi un 50% el tráfico en fin de semana

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha hecho públicos este lunes los primeros datos de la peatonalización del centro histórico, correspondientes a la semana del 8 al 15 de abril, confirmando una notable reducción del tráfico rodado en esta zona de la ciudad.

Durante esos siete días accedieron al centro un total de 13.326 vehículos, frente a los 18.974 registrados en una semana tipo del mes de marzo --del 16 al 22--, lo que supone 5.648 coches menos. En términos porcentuales, la disminución alcanza el 29,75%, prácticamente un 30%, tal y como ha destacado la alcaldesa.

La caída es aún más significativa durante los fines de semana. Mientras que los días 21 y 22 de marzo accedieron 4.065 vehículos, en el primer fin de semana de aplicación de la medida --11 y 12 de abril-- lo hicieron 2.313, lo que supone una reducción cercana al 50%.

Buj ha subrayado que estos datos "demuestran que la vida con la peatonalización mejora a mucha gente" y ha insistido en que la medida afecta principalmente a personas que no son residentes, comerciantes ni cuentan con autorización específica para acceder al centro histórico. En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido ya unas 2.100 solicitudes de acceso, muchas de ellas con más de un vehículo asociado. Todas ellas cuentan actualmente con autorización provisional mientras se revisan los expedientes.

La alcaldesa ha explicado que, como suele ocurrir, la mayoría de solicitudes se han concentrado en las semanas previas y posteriores a la entrada en vigor de la medida.

Desde el Consistorio aseguran que los vecinos del centro histórico ya han percibido mejoras importantes, especialmente en la reducción del ruido y del tráfico, así como en la disponibilidad de aparcamiento en zonas reguladas.

También se ha optimizado la organización de la carga y descarga, aunque todavía se trabaja en la adaptación de algunos proveedores y profesionales. Por el momento no se ha tramitado ninguna sanción, ya que el sistema se encuentra en periodo de pruebas, si bien la alcaldesa ha advertido de que estas comenzarán a aplicarse en breve.

ACCESOS AL NUEVO HOSPITAL

En la misma Junta de Gobierno, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación número 1 del proyecto de urbanización de los accesos al nuevo Hospital General de Teruel, una actuación que ejecuta el Gobierno de Aragón.

Esta modificación afecta exclusivamente a las canalizaciones de servicios como suministro eléctrico, gas, saneamiento y abastecimiento en un tramo aún no ejecutado. El objetivo es adelantar su instalación para facilitar la puesta en funcionamiento del hospital lo antes posible. Buj ha precisado que se trata de un ajuste técnico menor, sin coste económico para el Ayuntamiento, derivado de la necesidad de adaptar el trazado previsto.

Entre otros asuntos, el Ayuntamiento ha aprobado la pérdida del derecho a cobro de 1.000 euros de una subvención concedida a la Federación de Vecinos por falta de justificación completa, dentro de un convenio global de 50.000 euros.

Asimismo, se ha autorizado la cesión del Teatro Marín para la celebración del evento 'Teruel Mágico'; una transferencia de 96.612 euros a la sociedad municipal Urban teruel para su funcionamiento, y la prórroga de un contrato para mejorar la gestión de los suministros energéticos municipales.

Por último, se ha desestimado un recurso presentado por una empresa en el proceso de licitación del contrato para la gestión de la población de palomas, al no acreditar los requisitos exigidos en su momento.