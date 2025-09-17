Una pelea en Zaragoza deja un joven muerto y otro herido y detenido por homicidio

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una pelea entre dos jóvenes en la puerta de un establecimiento de ocio del distrito zaragozano de Delicias, en la madrugada de este martes, ha culminado con uno de los dos implicados fallecido y el otro, herido grave, detenido y acusado de homicidio.

La pelea se produjo en torno a las 03.15 horas de este martes en la calle Antonio Mompeón Motos, en Delicias, donde acudieron varios efectivos policiales, a la vez que solicitaron asistencia médica, ha informado la Policía Nacional.

Al llegar al lugar de los hechos, encontraron a un joven herido en la cabeza y al otro, con diversas contusiones y en estado inconsciente, por lo que fueron trasladados rápidamente a centros hospitalarios con lesiones graves.

Los testigos apuntaron a los agentes que ambos implicados en la pelea se conocían y que, en un momento dado, empezaron a discutir y a agredirse mutuamente.

El joven que ingresó en estado inconsciente falleció durante la tarde de este martes, mientras que al otro le han imputado un delito de homicidio y pasará a disposición judicial en las próximas horas.