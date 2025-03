'Las que perduraron': un documental que reconoce el "poder y resiliencia" de las mujeres aragonesas en el medio rural

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Las que perduraron' es el título del documental que se estrenará el próximo viernes, 7 de marzo, en el municipio de Casetas, rodado por El Kappa Producciones, cuyo objetivo es reconocer "el poder y la resiliencia" de las mujeres que vivieron en los municipios de la provincia de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XX y practicaron distintos oficios, muchos de ellos ya perdidos, con ocupaciones y situaciones personales difíciles de afrontar.

La cinta se ha presentado este martes, 4 de marzo, en la Diputación Provincial, institución que ha respaldado económicamente el proyecto, y con la presencia de las diputadas delegadas de Igualdad y Cultura de la DPZ, Manuela Berges y Charo Lázaro, respectivamente, el representante de El Kappa Producciones, Cirilo Comín; la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Caspe, Encarnación Giménez; y la artista Corita Viamonte, una de las protagonistas del trabajo audiovisual.

"Este documental cumple la función de manifestación cultural y refleja la realidad que vivieron, no hace mucho tiempo, las mujeres de los pueblos de nuestra provincia. Por todas ellas, estamos aquí y hemos trabajado", ha apuntado Charo Lázaro durante la presentación.

Además de su estreno en Casetas el día 7, a las 18.00 horas, en el Centro Cívico Joaquín Carbonell; el audiovisual se proyectará el 8 de marzo, a la misma hora, en el Teatro Goya. Después, según ha indicado Cirilo Comín, "queremos llevarlo al mayor número de pueblos posible" y se está "negociando" con las comarcas de la provincia de Zaragoza, pero también del resto de Aragón.

El propósito, ha indicado Comín, es que "se vea lo máximo posible para que sobre todo las mujeres o los hijos e hijas de esas mujeres que tienen historias similares, casi calcadas de trabajo, de sufrimiento y de superación puedan verse reflejadas en este documental".

SIETE MUJERES EN POSGUERRA

Este audiovisual recoge los testimonios de siete mujeres que vivieron su juventud en un contexto de posguerra en los municipios de Azuara, Caspe, Castejón de Valdejasa, Illueca, Pastriz, Terrer y Casetas. Igualmente, la película cuenta con una banda sonora original que aporta identidad propia al relato.

A través de los relatos de Sacramento García, Natividad Hijazo, Dorotea Arnal, Celia Sangil, Pilar Forcén, Nati y Conchita Casanova y Corita Viamonte se muestran las condiciones de vida, duras en ocasiones, así como las limitadas oportunidades de trabajo y estrategias de supervivencia de aquella época.

Además de preservar sus testimonios para el futuro, la obra pretende reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en el mundo rural y visibilizar los cambios sociales y económicos acontecidos desde entonces.

Por su parte, la diputada provincial delegada de Igualdad ha considerado "primordial" unir la cultura con la identidad de la mujer, aludiendo a la proximidad de la conmemoración del 8M (Día Internacional de la Mujer). Acerca del documental, Berges ha subrayado que manifiesta "lo que ha sido la mujer en Aragón y en España, pero fundamentalmente en Aragón. Hoy, las mujeres aragonesas somos porque ellas un día fueron, gracias a su fuerza y a su trabajo, a que se dejaron la piel para que nosotras saliésemos a estudiar y saliésemos de nuestros pueblos".

"Cuando hablamos de vertebración del territorio, tenemos que empoderar a la mujer y darle herramientas para que se desarrolle profesionalmente donde ella quiera. Esa fuerza, ese saber y ese empuje nos lo han dado nuestras madres y nos lo han dado nuestras abuelas", ha apostillado Manuela Berges.

PROTAGONISTAS

Sacramento García, de Pastriz, es una de las protagonistas, quien trabajó en el campo desde niña. Sus palabras reflejan la dureza de la actividad agrícola, al tiempo que la felicidad, pese a las limitaciones educativas de la época; en el caso de Natividad Hijazo, de Terrer, ella dejó su pueblo para trabajar como sirvienta en una casa en Barcelona. En su testimonio, recuerda sus raíces y aborda el tema de la migración rural.

Por otro lado, Pilar Forcén, natural de Illueca, muestra el sacrificio de las mujeres para mantener a sus familias y la solidaridad que marcó su vida laboral, dedicada al calzado desde edad temprana; los hijos de Dorotea Arnal y Celia Sangil, de Casetas, narran las historias de una comadrona y una pantalonera que lucharon contra los prejuicios y las dificultades para acceder a la educación superior.

La historia de Nati y Conchita Casanova es la de dos aventureras que lograron viajar a Inglaterra, EEUU, Francia y Japón en una época en la que era complicado salir de España.

Por último, Corita Viamonte, perteneciente a una familia de artistas, comparte en el documental sus recuerdos de actuaciones en pueblos desde niña, mostrando la realidad de los artistas itinerantes y su capacidad de adaptación.

Viamonte ha rememorado sus viajes a la URSS con la Orquesta Maravella: "Me convertí en la tercera cantante española que pisó suelo soviético". Se ha definido a sí misma como "una mujer de Zaragoza que ha luchado, que ha querido que Zaragoza la quisiera", a lo que ha añadido: "Me parece que lo he conseguido, aunque me ha costado lo suyo, yo he hecho 70 años en el escenario, diez más que Rafael y diez más que los Rolling Stones, lo puedo decir muy alto".

ENFOQUE ARTÍSTICO Y NARRATIVO

El documental destaca por su propuesta estética, con un sofá isabelino como elemento visual unificador y una serie de pinturas al óleo creadas especialmente por la directora de arte en el equipo, Paloma Izquierdo, para ilustrar las historias.

La edil caspolina ha subrayado que el apoyo del Ayuntamiento de Caspe a 'Las que perduraro' refleja "el firme compromiso con la promoción, el talento femenino y la riqueza cultural de Aragón". "Es fundamental visibilizar la historia de mujeres que han dejado una huella imborrable en nuestra sociedad", ha reivindicado, añadiendo que 'Las que perduraron' "no solo preserva nuestra memoria colectiva, sino que también sirve de inspiración para las generaciones futuras como testimonio del poder y la resiliencia de las mujeres aragonesas".

Junto a la de la DPZ y el Consistorio de Caspe, esta iniciativa también ha recibido ayudas de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La producción ha sido posible gracias al equipo de El Kappa Producciones, en colaboración con la periodista Marian Rebolledo, autora del libro 'Las mujeres que fuimos', editado el pasado año por la DPZ. Las entrevistas a las protagonistas han corrido a cargo de la periodista María Bosque.