Pérez Calvo (Cs):"No vamos a permitir que la Generalitat nos desprecie, Aragón solo o acompañado puede hacer JJOO"

El líder de Ciudadanos en Aragón pide un "compromiso firme" y escrito de Aragonès para presentar la candidatura conjunta a las Olimpiadas

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, ha manifestado que "no vamos a permitir que la Generalitat de Cataluña nos desprecie o ningunee", la comunidad aragonesa está "preparada" para presentar su proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno 2030 "sola o acompañada".

Este lunes en rueda de prensa, el también coordinador de la formación liberal en Aragón ha vuelto a mostrar el respaldo de su formación a una candidatura olímpica "conjunta" y "en igualdad de condiciones" de Aragón y Cataluña.

"Ingenuamente --ha considerado Pérez Calvo--, creíamos que este tema de la igualdad de condiciones ya había quedado claro", después de que Pedro Sánchez visitase en septiembre de 2021 en Zaragoza al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y le confirmase el compromiso del Gobierno de España a respaldar un proyecto conjunto de las dos comunidades autónomas para el evento deportivo.

No obstante, el líder de Cs regional ha detallado que "parece ser que en la Generalidad de Cataluña no lo tienen tan claro", ya que este viernes la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà apostaba por un proyecto en el que "solo" tenía cabida Cataluña y "en algún momento dado podía colaborar Aragón", como "una mera comparsa", ha esgrimido Pérez Calvo.

Las palabras de la consejera de la Generalitat "no nos han gustado, pero no nos han sorprendido del todo", ha reconocido el coordinador autonómico de Cs, porque el "entorno independentista no tienen el más mínimo interés en organizar los Juegos Olímpicos, salvo si fuera en su República imaginaria" y porque las citas olímpicas "son un proyecto de país, como lo fueron las Olimpiadas de Barcelona en 1992", donde "todos los españoles nos volcamos para que fuera un éxito".

A pesar de que los empresarios del Pirineo catalán "desean" que se celebren los JJOO, "quienes están al frente del 'procés' han mostrado que les importa un verdadero bledo" porque "les ha dado igual la fractura social, el retroceso en el ámbito cultural y europeista, con tal de seguir con esa locura independentista", ha opinado Pérez Calvo, apostillando que el independentismo "no es de fiar" y "con ellos no se puede hacer una apuesta a futuro porque te pueden dejar tirado".

REUNIÓN DE PRESIDENTES

En esta línea, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes ha dicho que la reunión prevista para esta semana entre los presidentes autonómicos Javier Lambán y Pere Aragonès es "interesante" porque "somos dos comunidades vecinas condenadas a entendernos".

Para Pérez Calvo, en este encuentro es necesario hablar de relaciones comerciales, los servicios compartidos en zonas limítrofes, pero de los JJOO "lo justo".

"Tiene que ser tan simple como que Lambán le pregunte a Aragonès si quieren compartir el proyecto olímpico en igualdad de condiciones. Si es que sí, tiene que haber un compromiso firme, con garantías y por escrito; si dice que no, no pasa nada", ha añadido.

ARAGÓN ESTÁ PREPARADO

Aragón ya tiene una experiencia en promover candidaturas olímpicas, como en Jaca en 1998, ha mencionado Pérez Calvo, y "estamos en condiciones de aspirar solos o en compañía de otros", como la región de Aquitania, Andorra o el Valle de Aran.