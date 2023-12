Pérez Forniés dice que Educación resolverá el caso de la escuela de Caneto (Huesca) "en comunicación" con las familias

ZARAGOZA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que el Departamento resolverá el caso de la escuela de Caneto (Huesca) "en comunicación" con el Ayuntamiento de La Fueva y las familias. "Le vamos a dar solución", ha dicho.

Pérez Forniés ha sido interpelada por el diputado del PSOE Ignacio Urquizu en la sesión plenaria, donde ha defendido la escuela rural, "fundamental en el desarrollo sostenible de la región" y que es "el principal garante de la vertebración del territorio, la principal arma en la lucha contra la despoblación".

Ha expuesto que el modelo educativo del Gobierno de Jorge Azcón se basa en la equidad para "cumplir con el valor constitucional de la igualdad", enfatizando que el sistema educativo "debe respetar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y el lugar de nacimiento no puede discriminar a nadie".

"El compromiso es trabajar por la inclusión, la equidad y la educación en el mundo rural y para ello apoyaremos a las escuelas rurales", de forma que "todos los centros estén dotados y puedan pagar las facturas".

La consejera ha recalcado que "la escuela rural forma parte del ADN del sistema educativo aragonés" y ha preguntado al PSOE cuál es su política educativa para el medio rural, apuntando que el Departamento ha firmado sendos convenios con las Diputaciones de Huesa y Teruel e invertirá más de un millón de euros en cada provincia. "No he podido con la DPZ, no sé por qué".

Ignacio Urquizu ha manifestado su preocupación por "las señales de alerta que están surgiendo" y ha indicado que en la anterior etapa de gobierno del PP (2011-2015), el Ejecutivo regional cierra 29 escuelas rurales, 11 en Teruel, 10 en Zaragoza y 8 en Huesca, ya que se cerraban cuando había menos de seis alumnos.

"Si hubiéramos seguido el mismo criterio hoy habría 100 escuelas rurales menos", ha continuado Urquizu, manifestando que "Lambán frenó ese criterio y llegó a mantener abiertas escuelas con tres alumnos".

El parlamentario socialista ha preguntado a Pérez Forniés cómo va a resolver los problemas de la escuela rural y "cuándo va a rectificar respecto a Caneto", comentando que la situación es "muy grave" en esta localidad sobrarbense porque "hay 21 niños en sus casas, el autobús sale todas las mañanas sin niños y el Gobierno no es capaz de presentar una alternativa". También ha aseverado que ha sido el PSOE el que puso en marcha los Centros Rurales Agrupados (CRA).