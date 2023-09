Pérez (PSOE) dice que Azcón pretende "acomodar a los suyos" con la rebaja de Sucesiones anunciada este viernes

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado que el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, pretende "acomodar a los suyos" con la supresión del impuesto de Sucesiones para el grupo uno, los menores de 21 años, anunciada este viernes en la sesión plenaria del Parlamento.

Mayte Pérez ha manifestado que "para tapar que mantiene a dos directores generales franquistas ha recurrido a los suyos y de la chistera ha sacado una rebaja que beneficia directamente a los súper ricos".

Ha explicado que cuando el PP llegó al Gobierno de la comunidad, los menores de 18 años ya estaban exentos del pago de Sucesiones hasta los tres millones de euros y los menores de 21 años, hasta los 650.000 euros más la vivienda habitual, por lo que "el gran anuncio de Azcón beneficia a muy pocos, sobre todo a los suyos", de forma que "ha decidido utilizar las instituciones para beneficio propio y para acomodar a los suyos".

"Asistimos a una nueva técnica parlamentaria de Azcón", ha indicado la diputada socialista a los medios de comunicación, en alusión a "la apisonadora", quejándose de que el presidente del Gobierno de Aragón "se niega a venir al Parlamento a petición de la oposición" y en las preguntas de la sesión de control "no solo ha respondido atacándonos por cosas que no ha hecho este Grupo, sino que ha sacado de la chistera un anuncio que no tiene que ver con la pregunta".

"Todos los presidentes tienen la tentación de sacar algún titular, pero siempre relacionado con la pregunta: Eso es respeto al Parlamento, ser demócrata, y no lo que ha hecho Azcón", ha zanjado Pérez.