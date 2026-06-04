Periodistas de Aragón pide a la Comisión de Deontología que revise comunicados del Gobierno autonómico sobre migración

Una de las notas de prensa del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en cuestión por usar el término 'mena' y vincular "migración, inseguridad y conflictividad". - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón han trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico, dirigido por Alejandro Nolasco (Vox), por el tratamiento dado a las personas migrantes.

Esta petición llega tras recibir "diversas quejas" tanto por parte de periodistas colegiados como de ciudadanos ajenos a la profesión en relación a algunas de estas notas de prensa, especialmente en lo relacionado con la migración y los colectivos vulnerables, han señalado desde la asociación.

Tanto la asociación como el colegio han expresado sus dudas acerca de que determinados enfoques y expresiones utilizados entren en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones', impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Una guía que fue elaborada precisamente "para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social".

La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término 'mena', pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del "carácter despectivo y estigmatizante" que ha adquirido esa denominación.

Desde Periodistas de Aragón han dicho que observan "una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad", así como "referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara".

La Asociación y el Colegio han subrayado que los hechos relatados en algunos de estos comunicados poseen "evidente interés público" y, en algunos casos, "una indudable gravedad", motivo por el cual es necesario "reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios en la comunicación institucional".

"Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública", han finalizado.