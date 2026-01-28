Las personas con movilidad reducida pueden consultar plazas de parking reservadas a través de una aplicación móvil

El sistema de smart parking se ha implantado en la ciudad para el control de la ocupación de plazas reservadas para personas con movilidad reducida. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas con movilidad reducida cuentan en Huesca con 45 plazas con un sensor que pueden ser localizadas a través de una plataforma web que, al mismo tiempo, indica si están ocupadas o disponibles.

Este sistema de estacionamiento inteligente, basado en tecnología IoT y red LoRaWAN, forma parte del sistema de smart parking y permite consultar en tiempo real la disponibilidad de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.

En una primera fase, el sistema cuenta con 45 sensores ya operativos con batería, de un total de 190 sensores distribuidos por la ciudad, lo que permite su implantación progresiva. Los sensores están instalados directamente en las plazas y detectan en tiempo real si la plaza se encuentra libre u ocupada, ofreciendo una visión clara e inmediata de su disponibilidad.

De ello ha informado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, con motivo de la presentación del sistema, que ya ha entrado en funcionamiento. "Es un smart parkin que se ha diseñado y realizado desde el área de Tecnología del Ayuntamiento de Huesca, en colaboración con CADIS" y "lo que se ha hecho es colocar unos sensores que cuentan con una aplicación y cuando los usuarios pueden consultar dónde hay una plaza de parkin libre". Ha añadido que "se ha hecho una primera fase con 45 plazas y la idea es año a año cubrir la totalidad de las plazas".

La infraestructura se completa con cuatro antenas LoRaWAN,, ubicadas en la Jefatura de la Policía Local, el depósito del Seminario, el Ayuntamiento y el Palacio de Congresos, que permiten la transmisión de los datos a la plataforma de gestión municipal. Esta información permite saber qué plazas son más requeridas, cuáles menos, y dónde sería necesario implementar más.

La información ya ha permitido detectar que las plazas del Hospital San Jorge son las más requeridas, según Iván Rodríguez, concejal de Urbanismo y Movilidad. "Todos los datos se recogen en una aplicación y nosotros podemos determinar el uso de esas plazas".

Esta actuación supone un primer paso dentro de un proyecto más amplio de movilidad inteligente, orientado a mejorar el uso del espacio público, optimizar los recursos municipales y avanzar hacia una ciudad más accesible y sostenible.

Este proyecto ha sido muy bien acogido por la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Su gerente Marta Peña ha manifestado que "estamos muy contentos, surgió en el marco del proyecto Huesca más Inclusiva, que es muy importante para CADIS".

Ha añadido que "ha costado un poco ponerlo en marcha, pero pensamos que es muy bueno, ya no sólo para personas con movilidad reducida de nuestra ciudad, sino para cualquier otra persona con movilidad reducida que pueda venir a nuestra ciudad".

El proyecto ha supuesto una inversión de 17.841,45 euros, y ha sido financiado con fondos europeos. Durante la demostración realizada, se ha podido comprobar cómo la información sobre la disponibilidad de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida puede consultarse en tiempo a través de una plataforma web, facilitando a los usuarios una identificación visual sencilla del estado de las plazas y contribuyendo a una mejor planificación de los desplazamientos.