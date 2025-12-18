El PIB de Aragón se ha septuplicado desde la entrada de España en la Unión Europea

Archivo - Dependencias del Parlamento Europeo. - EUROPA PRESS - Archivo

El PIB de Aragón ha pasado de 6.670 millones de euros --1.109.816 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 46.674 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía de la comunidad autónoma se ha multiplicado casi por siete desde la adhesión a la UE.

En estas cuatro décadas, además, la población de la comunidad autónoma ha pasado de 1.184.295 personas a los 1.351.591 habitantes que son 167.296 más.

Estos datos se han dado a conocer este jueves, por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que han presentado 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa destaca que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento el número de personas que viven en Aragón y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en el año 1998 había en Aragón 2.300 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en el año 2022 este número era de 63.487 personas, suponiendo un incremento con respecto a 1998 del 2.660%.

FICHAS

En materia turística, los datos reflejan que la comunidad autónoma ha recibido estos primeros nueve meses de 2025, un total de 724.395 personas procedentes, en su mayoría de Francia y seguidos de Italia, Alemania y Portugal entre los países de la UE.

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se imagina. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

PAC

Precisamente, en el ámbito de la PAC en 2025 destaca que Aragón ha puesto en marcha la "solicitud única" con casi 490 millones de euros en ayudas, de los que 446 millones se destinan a ayudas directas a la producción, 21,5 millones a compromisos medioambientales y climáticos y otros, 16 millones a ayudas a las Zonas con Limitaciones Naturales de Montaña y Específicas, y 156.000 euros en Ayudas a las desventajas específicas resultantes de la aplicación de la directiva del marco del agua y la Red Natura 2000.

Entre los proyectos más destacados apoyados por la UE está ConectAragón, que con un presupuesto de casi 40 millones de euros, cerca de la mitad proceden de los fondos FEDER permite dotar o mejorar la conectividad a Internet de los núcleos rurales.

Otro es el Proyecto HELACS, con cerca de 2 millones de euros de los que la UE aporta 1.796.775 euros --el 94 por ciento-- para desarrollar un modelo de desmantelamiento de aeronaves que mejore la clasificación, reciclaje y reutilización de sus componentes.

En cuanto al Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 de Aragón ha contado en estos ocho años con casi mil millones de euros, de los que ha UE ha contribuido con 642.000.000 euros --el 65%-- , procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para financiar el emprendimiento femenino y la agroindustria con acciones encaminadas a frenar la despoblación y promoción del empleo rural.

En el ámbito de la cultura figura el Proyecto MOMAr, que con 1.273.496 euros de presupuesto de los que la UE aporta 1.082.471 euros --el 85%--, procedentes de los fondos FEDER tiene por objetivo acometer acciones de conservación y promoción del patrimonio.

El Proyecto LIFE Ebro Resilience P1, con un presupuesto de 13.308.900 euros, de los que algo más de la mitad lo sufraga la UE, busca mejorar la resiliencia del tramo medio del río Ebro al riesgo de inundación, el estado ecológico del caudal y la biodiversidad. Para ello se realizan acciones de reducción de las afecciones producidas por las crecidas del río, promover la implicación de la población local, creación de hábitats adecuados para especies amenazadas, y establecer una estrategia que se pueda replicar a nivel nacional y europeo.

En cuanto a la ampliación y mejora de las infraestructuras sanitarias, Aragón ha contado con el cien por cien de los fondos FEDER, de 11.752.242 euros para construir un nuevo centro de salud en la avenida Cataluña, en Zaragoza, y la reforma y ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital "San Jorge" de Huesca.

Del proyecto Matilde, con 2.987.830 euros, en su totalidad de Horizonte 2020 ha permitido hacer un análisis de la aportación y la realidad de los inmigrantes de fuera de la UE en revitalizar zonas rurales y de montaña.

Finalmente, la rehabilitación del Palacio de Deportes de Huesca ha tenido una ayuda de 1.300.000 euros --el 76% del presupuesto total--, de los fondos NextGenerationEU.

UNA DECISIÓN HISTÓRICA

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".