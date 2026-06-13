Pilar Alegría: "Un año después de la riada, los vecinos de Azuara se merecen un centro de salud"

1096026.1.260.149.20260613193356 Pilar Alegría en la proyección del documental conmemorativo tras un año de la riada en Azuara - PSOE ARAGÓN

La líder socialista reclama la presencia de Azcón: "Ya que hace un año no estuvo aquí, debería venir para atender las demandas"

AZUARA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado desde Azuara (Zaragoza) que el Gobierno de Aragón tome cartas en el asunto "y disponga de una vez un centro de salud para la localidad".

Así lo ha manifestado este sábado en Azuara, donde se ha conmemorado el primer aniversario de la riada que anegó sus calles y muchas de sus viviendas, arrastró vehículos y causó cuantiosos destrozos en varias infraestructuras clave como el puente de la A-2306.

Las fuertes lluvias asociadas a una dana que descargaron sobre varias localidades de la Comarca Campo de Belchite causaron la crecida del río Cámaras. La fuerza del agua se llevó por delante todo lo que encontró a su paso y dejó inutilizables espacios esenciales como el centro de salud de la localidad.

"Un año después, el centro de salud sigue instalado en una sala municipal, una ludoteca que el Ayuntamiento puso a disposición del servicio. Creo que las más de 1.000 personas que atiende este centro en Azuara y los pueblos de alrededor merecen unas instalaciones sanitarias en condiciones", ha afirmado Pilar Alegría tras participar en los actos organizados esta tarde.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha reclamado asimismo la presencia en la localidad del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para conocer de primera mano las demandas vecinales: "Ya que el presidente Azcón no estuvo aquí hace un año, estaría bien que ahora se acercara para conocer cómo está este pueblo, cuál es su realidad y, sobre todo, cuáles son las necesidades que siguen sin ser atendidas por parte del Gobierno de Aragón", ha señalado.

"Después de todo lo que sufrieron y vivieron hace un año los vecinos y vecinas de esta localidad, creo que estas reivindicaciones son justas. Cuando las demandas parten de los propios vecinos, las administraciones deben estar a su lado", ha añadido.

La líder de los socialistas ha avanzado que su grupo parlamentario en las Cortes llevará una iniciativa parlamentaria sobre la cuestión al próximo Pleno que espera sea respaldada por los diferentes grupos.

Alegría ha querido participar en los actos conmemorativos del aniversario y ha agradecido la solidaridad demostrada por los vecinos y vecinas, que dieron lo mejor de sí mismos para ayudar a las personas más afectadas y contribuir a la recuperación del municipio.

También ha querido reconocer la labor de todos los servidores públicos que estuvieron presentes desde el primer momento. Junto a ella han estado el alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel, y el diputado autonómico Jesús Morales.