Pilar Alegría: "Cuando se suman voluntades individuales, la capacidad de transformación de la sociedad es imparable"

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la presidencia del gobierno aragonés, Pilar Alegría, este domingo durante su visita a la exposición 'Postales desde el limbo' que acoge la sala Cuarto Esapcio de la DPZ en el Coso. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la presidencia del gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha destacado que "la suma de voluntades individuales, del altruismo y de la solidaridad es capaz de transformar la sociedad de una forma imparable".

Así lo ha dicho en referencia a la iniciativa de arte solidario 'Postales desde el limbo' que este domingo ha visitado en la sala de exposiciones del 4º Espacio de la DPZ.

Alegría se ha referido al carácter solidario de esta exposición y al esmero que la Diputación de Zaragoza pone para hacer llegar al público en general estas postales que están hechas por más de 700 artistas de más de una veintena de países. El público puede adquirirlas y la recaudación se destina a Proyecto Hombre.

"Es un magnífico ejemplo de simbiosis entre cultura, ciudadanía en general y proyectos solidarios", ha añadido. Y se ha referido a su compromiso para que los artistas "tengan siempre el respaldo que necesitan porque su visión y su creatividad son imprescindibles para el progreso y desarrollo de una sociedad".

Asimismo, ha destacado la "labor fundamental de Proyecto Hombre, que llega allí donde no se llega desde las instituciones gracias a la labor de los trabajadores, quienes ayudan a personas que en un momento dado tienen dificultades para seguir adelante con sus vidas".

Con ella han estado la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la concejala de San Mateo de Gállego, Noemí Villagrasa, entre otros.

Alegría se ha referido a la gran acogida de esta iniciativa entre las y los zaragozanos, "que dice mucho del gran compromiso de la ciudadanía con estas causas". Este lunes es el último día para poder ver y adquirir alguna de las 'Postales desde el limbo' todavía disponibles.