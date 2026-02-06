Pilar Alegría niega que Paco Salazar colabore en secreto con su campaña y afirma que "no todo vale en política"

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha negado este viernes que el ex asesor de La Moncloa Paco Salazar colabore en secreto con su campaña electoral y ha afirmado que "no todo vale en política".

Ha desmentido así una información publicada hoy por el diario ABC según la cuál "Salazar colabora en secreto con la campaña de Alegría". Ha señalado al respecto: "Lamento que medios de comunicación que se dicen serios den pábulo a bulos e insidias".

El PSOE ha exigido ya la rectificación de esta información y guarda el derecho a emprender acciones legales, ha continuado Alegría, quien ha añadido: "Estamos viendo también cómo la derecha política y también mediática han entendido que cualquier cosa vale, y no".

"Aquellos que quieren hacer política, como digo, dando traslado y dando pábulo a bulos y a insidias, representan justo ese modelo al que yo también quiero hacerle frente, con una forma de entender la política que es la que yo también defiendo, desde el diálogo, el respeto y las propuestas constructivas. No tiene cabida esta forma de entender y de hacer política", añadió.

Pilar Alegría ha concluido afirmando: "La información es rotundamente falsa y sí, por supuesto nos guardamos la posibilidad de iniciar acciones legales y esperemos que haya una rectificación por parte de este medio de comunicación".

