PIlar Alegría rodeada de candidatos e integrntes del PSOE aragonés durante el acto de campaña en Borja. - PSOE ARAGÓN

La líder socialista llama a una gran movilización el 29N: "Tenemos lo más poderoso y lo más importante, la fuerza de la gente"

BORJA (ZARAGOZA), 21 (EUROPA PRESS)

La líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha denunciado este sábado en Borja (Zaragoza) que el Partido Popular se ha convertido en "el partido de todos los desprecios" y ha contrapuesto "los insultos, las mentiras y la crispación de la derecha con la política útil y constructiva de los socialistas".

Durante un encuentro con militantes celebrado en la Casa de las Conchas, en el que también han participado el candidato al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, y el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, Alegría ha llamado a una gran movilización el próximo 29 de noviembre para garantizar cuatro años más de Gobierno progresista.

"Estamos en el noveno día de campaña y el PP ya ha insultado a los andaluces, los sorianos, el colectivo LGTBIQ+, los profesores de la escuela pública, los votantes de izquierdas, los trabajadores, los sindicatos y los inmigrantes", ha enumerado Alegría, quien ha ironizado con que el PP se presenta como "el partido de todos", cuando en realidad es "el partido de todos los desprecios".

La dirigente socialista ha advertido de que el 29N no solo están en juego dos modelos de país en materia de derechos y servicios públicos, sino también "el modelo de convivencia" que quieren los españoles. Frente a "la mala política, el ruido, la crispación, los insultos y las mentiras" del PP, ha defendido que el PSOE tiene "un proyecto claro para España"; mientras que la derecha "solo tiene una obsesión que se llama Pedro Sánchez".

Alegría ha reivindicado los avances logrados desde 2018, como la revalorización de las pensiones, el incremento del salario mínimo, la inversión en becas, la creación de nuevas plazas de Formación Profesional y las mejoras salariales de los empleados públicos.

"Esa es la política útil, la política de los hechos que hemos hecho desde 2018 y que seguiremos haciendo a partir del 29N si obtenemos la confianza de la gente", ha señalado.

La líder socialista se ha mostrado convencida de la victoria del PSOE y ha asegurado que está percibiendo una gran movilización y un sentimiento de "ganas, esperanza y orgullo socialista".

EL DESARROLLO DE BORJA, EJEMPLO DEL MODELO SOCIALISTA

Por su parte, el candidato al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha señalado que Borja es un ejemplo representativo de los dos modelos de país que se confrontan el 29N: el del PSOE, que apuesta por el desarrollo económico, la cohesión territorial y la protección social, y el del PP, que, según ha denunciado, se olvida de las necesidades de los ciudadanos y antepone los intereses privados al bienestar colectivo.

"Borja es el ejemplo de un modelo que apuesta por el territorio, que vela por los intereses económicos de la zona y que trabaja para mejorar la vida de sus vecinos", ha afirmado Beltrán, quien ha destacado el impulso a la actividad industrial gracias al PERTE del vehículo eléctrico, el desbloqueo de la variante de la N-122 y las políticas dirigidas a las mujeres, los pensionistas y el sector agrícola.

El candidato socialista ha puesto especial énfasis en la variante de Borja, "una infraestructura largamente reivindicada que durante los gobiernos del PP estuvo absolutamente paralizada en un cajón y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido desatascar".

Por último, el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno y ha reivindicado el compromiso de los ejecutivos socialistas con el municipio, especialmente con una infraestructura histórica como la variante de la N-122.

"Llevamos 20 años hablando de la variante de Borja. Fue un gobierno socialista el que dio el primer paso, el Gobierno de Rajoy la paralizó y ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha conseguido desbloquearla", ha recordado Arilla, quien ha asegurado que "esta es la legislatura de la variante de Borja. Si alguien lo consigue, será el PSOE".

El alcalde ha destacado también las inversiones que han llegado al municipio gracias a las políticas del Gobierno de España, entre ellas las vinculadas a empresas como Lieder Automotive y Mondo, así como los recursos destinados a los ayuntamientos para mantener los servicios públicos y acometer nuevas actuaciones.

En este sentido, ha citado proyectos como el nuevo centro de arte y las ayudas para mejorar la accesibilidad, y ha contrapuesto las inversiones impulsadas por el Ejecutivo socialista con la ausencia de actuaciones de los gobiernos del PP.

"¿Alguien puede recordar aquí inversiones de Rajoy y del PP? Cero euros. Aquí, con el PSOE, llevamos ya 23 millones de euros y se puede ver", ha afirmado Arilla.