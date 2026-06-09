Pilar Alegría (PSOE) alerta de "la precariedad sanitaria" y la falta de oncólogos en el Hospital Miguel Servet

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y la portavoz de Sanidad de los socialistas en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, junto al Hospital Miguel Servet. - PSOE.

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha alertado este martes de "la precariedad sanitaria que atraviesa Aragón bajo el Gobierno de Jorge Azcón" y ha puesto como ejemplo la falta de oncólogos en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Desde el propio centro hospitalario, Alegría ha advertido de la denuncia de pacientes que ya han sido informados del traslado previsto este verano del servicio de consultas externas de oncología al Hospital de Día.

"Hablar de reorganización o de reestructuración de este servicio es un eufemismo de mal gusto porque lo que de verdad esconde es una falta absoluta de gestión, una falta de planificación y una falta de personal", ha afirmado la portavoz socialista.

Alegría ha reclamado que el dinero público se destine a fortalecer la sanidad pública y ha alertado de que, con el Gobierno de PP y Vox, "la sanidad pública languidece mientras se destinan más de cinco millones de euros a privatizar consultas de especialistas y guardias".

LA SANIDAD PÚBLICA, "ASFIXIADA"

"Mientras se asfixia a la sanidad pública, se engordan los bolsillos de la sanidad privada", ha añadido. La portavoz socialista ha asegurado que varios pacientes de oncología han trasladado al PSOE Aragón la supresión del servicio de consultas externas por la falta de seis oncólogos.

"Esta práctica es un ejemplo de la nula apuesta del Gobierno de Azcón por la sanidad pública", ha señalado. Alegría ha anunciado que el grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón va a solicitar la comparecencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, para que explique qué está haciendo el Ejecutivo de Jorge Azcón para cubrir esas bajas, cómo va a reorganizar el personal del hospital para garantizar la continuidad asistencial y qué medidas piensa adoptar ante la incertidumbre que están viviendo los pacientes de oncología.

Además, el PSOE instará al Gobierno aragonés a apostar "de forma clara" por la sanidad pública. La portavoz socialista ha explicado también algunas de las preocupaciones que le han trasladado profesionales del sector sanitario en Aragón.

Según ha indicado, el Gobierno de Aragón está ofreciendo a los médicos contratos "marcados por una absoluta precariedad, de dos o tres meses de duración", en los que además se les exige pasar consulta en hospitales fuera de Zaragoza.

Alegría ha contrapuesto esta situación con la de otros territorios, como la ciudad de Soria, donde se están ofreciendo contratos de tres años que permiten una mayor estabilidad.

Acompañada por la diputada María Rodrigo, se ha referido a la situación general de la sanidad pública en Aragón y ha advertido de que los problemas para cubrir plantillas están teniendo consecuencias concretas en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales.

Ha citado, entre otros ejemplos, el cierre de camas hospitalarias en el Hospital Obispo Polanco, la suspensión de consultas en el Hospital de Alcañiz, las dificultades para organizar las guardias en el Hospital de Barbastro y las situaciones de saturación registradas en las Urgencias del Hospital Royo Villanova.

Asimismo, ha recordado que en Traumatología se están produciendo retrasos diagnósticos con esperas superiores a los 500 días y que más de 6.000 pacientes llevan más de seis meses esperando una operación.

También ha mencionado los problemas de cobertura y sustituciones que afectan a la Atención Primaria. "Lo que necesita la sanidad aragonesa no son excusas ni privatizaciones encubiertas, sino gestión, planificación y una apuesta firme por los profesionales y por los pacientes", ha concluido Alegría.