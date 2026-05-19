Pilar Alegría (PSOE) exige a Azcón actuaciones "urgentes" para el Hospital de Barbastro

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, por las calles de Barbastro (Huesca) - PSOE

BARBASTRO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha reunido esta tarde con la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, donde ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "actuaciones urgentes, planificación y cobertura" para este centro hospitalario, que atiende a más de 114.000 tarjetas sanitarias y presta servicio a más de la mitad de la población de la provincia de Huesca.

Alegría ha escuchado las demandas y preocupaciones de la plataforma, que le ha trasladado la "falta constante" de profesionales sanitarios, la "ausencia" de planificación, la "carencia" de cobertura en determinados servicios y la "privatización" de algunas prestaciones.

La dirigente socialista ha advertido de que esta situación afecta a un hospital que atiende a vecinos de seis de las diez comarcas altoaragonesas, además de a la población desplazada durante periodos estivales, vacacionales o turísticos.

La secretaria general del PSOE Aragón ha recordado que el Hospital de Barbastro da un salto decisivo en 2010, cuando pasa de ser un hospital comarcal a convertirse en hospital general gracias a la puesta en marcha de la UCI, impulsada por el Gobierno de Aragón presidido entonces por Marcelino Iglesias.

También ha destacado que otros avances fundamentales llegan de la mano del anterior Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, como la resonancia magnética y el TAC, inversiones que refuerzan la capacidad asistencial del centro y su papel de referencia para buena parte de la provincia de Huesca.

"Desde entonces hasta ahora, el Hospital de Barbastro se ha convertido en un ejemplo claro de los tres años de parálisis y desidia del desgobierno del señor Azcón con la provincia de Huesca y, fundamentalmente, con el municipio de Barbastro", ha lamentado Alegría.

"DE PRIMERA"

En este sentido, ha reclamado que el Ejecutivo aragonés "mire al Hospital de Barbastro como un hospital de primera" y garantice los recursos necesarios para que los pacientes sean atendidos con la calidad que merecen.

Alegría ha subrayado que "lo que no puede ser es que las personas que son atendidas en este hospital, sean de Barbastro o sean vecinos de cualquiera de las seis comarcas que dependen de este centro, se sientan pacientes de segunda división".

Por ello, ha asegurado que el PSOE Aragón va a seguir "trabajando y reivindicando" inversiones, planificación y cobertura profesional para que los ciudadanos de esta provincia "sean atendidos en un hospital de primera y se sientan pacientes de primera".

La dirigente socialista ha mostrado especial preocupación por la situación de servicios sensibles como Oncología, donde, según ha señalado, durante el mes de mayo ha habido varios días en los que no se ha podido prestar el servicio. También ha citado las carencias en áreas como Urología, Neumología o Traumatología, y ha alertado de que la falta de planificación del Gobierno de Azcón está "deteriorando" la atención sanitaria en el territorio.

Alegría ha criticado además que el Gobierno de Aragón utilice las listas de espera "para privatizar". En este sentido, ha recordado que en el último año el Ejecutivo autonómico ha destinado casi dos millones de euros a la sanidad privada y que, en el caso concreto del Hospital de Barbastro, se han derivado más de 300.000 euros a empresas privadas para servicios como Urología, prestado por Ribera Salud.

HUELGA EN EDUCACIÓN

"Esto es marca de la casa del Partido Popular", ha afirmado Alegría, quien ha avisado de que esta "misma política de privatización se está viendo también en la educación pública".

En referencia a la huelga educativa de estos días, ha comentado que, "habiendo más de 2.000 plazas públicas en institutos públicos, el desgobierno del señor Azcón ha tomado la decisión de utilizar recursos públicos para duplicar lo que ya tenemos".

Pilar Alegría ha estado acompañada por representantes del PSOE altoaragonés, encabezados por su secretario general, Fernando Sabés; y el portavoz socialista en Barbastro, Daniel Gracia; así como diputados provinciales y representantes socialistas del Somontano de Barbastro, entre otros.

La secretaria general del PSOE Aragón ha insistido en que Barbastro y el conjunto de las comarcas a las que atiende este hospital necesitan "un Gobierno que planifique, que invierta y que defienda la sanidad pública", y no un Ejecutivo que, a su juicio, "abandona los servicios públicos y abre la puerta a la privatización".