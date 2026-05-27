La piscina municipal de Alcañiz abrirá este sábado y volverá a ser la primera de Aragón en inaugurar el verano

Este fin de semana, concretamente el sábado 30 de mayo a las 10:30 horas se procederá a la apertura De la piscina municipal de Alcañiz convirtiéndose, un año más, en la primera piscina pública de Aragón En estrenar la temporada veraniega. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 27 (EUROPA PRESS)

La piscina municipal de Alcañiz abrirá sus puertas este sábado 30 de mayo a las 10.30 horas, convirtiéndose un año más en la primera piscina pública de Aragón en inaugurar la temporada estival. El adelanto de la apertura responde a las altas temperaturas registradas en los últimos días y permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de las instalaciones antes del inicio oficial del verano.

El Consistorio alcañizano volverá así a situarse entre los primeros municipios aragoneses en poner en funcionamiento sus instalaciones acuáticas al aire libre, una medida que desde el área de Deportes consideran especialmente útil ante la llegada anticipada del calor.

El concejal de Deportes, Eduardo Orrios, ha explicado que la decisión se ha adoptado "debido a las altas temperaturas" y ha destacado que "un año más será la primera piscina municipal en iniciar la temporada estival en toda la comunidad aragonesa".

Hasta el próximo 19 de junio, el horario de apertura será de lunes a viernes entre las 15.30 y las 20.30 horas, mientras que los fines de semana y festivos las instalaciones permanecerán abiertas desde las 10.30 hasta las 20.30 horas. A partir del 20 de junio, el horario se ampliará de forma continuada todos los días de la semana, incluidos festivos, también de 10.30 a 20.30 horas.

APERTURA ESCALONADA EN LAS PEDANÍAS

La temporada de baño se extenderá también a las pedanías alcañizanas en las próximas semanas. La piscina municipal de Valmuel abrirá previsiblemente el sábado 6 de junio, mientras que la de Puigmoreno iniciará su actividad el 19 de junio.

Además, entre los días 6 y 17 de julio se desarrollarán cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento en ambas piscinas, dirigidos especialmente a niños y jóvenes y programados en horario de mañana.

Desde el Servicio Municipal de Deportes destacan que estas actividades buscan fomentar el aprendizaje y la práctica deportiva durante el verano, aprovechando las instalaciones acuáticas municipales.

ACCESO CON ABONOS Y ENTRADAS DIGITALES

Durante toda la campaña de verano, el acceso a las piscinas exteriores podrá realizarse mediante carnet de socio, abono de temporada o entrada diaria. Tanto la compra de abonos como la adquisición de entradas se gestionarán a través de la plataforma digital del Servicio Municipal de Deportes.

Los usuarios con carnet de socio o abono podrán acceder a las instalaciones de Alcañiz utilizando cualquiera de los dos accesos habilitados: el torno principal del polideportivo o el acceso situado junto al campo de fútbol. Además, esos mismos abonos permitirán también el acceso a las piscinas de Valmuel y Puigmoreno.

El Ayuntamiento recuerda que toda la información relativa a horarios, actividades y modalidades de acceso puede consultarse a través de la web municipal y de los canales del Servicio Municipal de Deportes, que centralizan la gestión de las instalaciones deportivas durante la temporada de verano.