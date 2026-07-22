La piscina de Los Planos de Teruel ofrece este verano unas instalaciones totalmente renovadas y más seguras

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Deportes, Jesús Artigot, visitan la piscina de Los Planos. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha visitado la piscina municipal de verano de Los Planos para comprobar el buen funcionamiento de la instalación tras la importante reforma ejecutada el pasado año, en la que el Ayuntamiento invirtió 616.676 euros. La actuación ha permitido resolver de forma definitiva las fugas de agua que registraba el vaso de la piscina y garantizar unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a la normativa vigente.

Acompañada por el concejal de Deportes, Jesús Artigot, Buj ha recorrido las instalaciones y ha conversado con numerosos usuarios, quienes le han trasladado su satisfacción por el estado de la piscina y por las mejoras realizadas, y ha destacado que esta actuación "era muy necesaria porque solucionaba un problema que la piscina arrastraba en los últimos tiempos".

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento apostó por una intervención integral para garantizar el futuro de una de las instalaciones deportivas y de ocio más utilizadas durante el verano por los turolenses. "Hoy podemos comprobar que la inversión ha merecido la pena y que los usuarios disfrutan de una piscina completamente renovada y en perfectas condiciones", ha apuntado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teruel mejora la calidad de una de las principales instalaciones deportivas y de ocio de la ciudad, ofreciendo a los usuarios un espacio más seguro, eficiente y preparado para su uso durante la temporada estival, ha asegurado la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha recordado que las obras han permitido eliminar las pérdidas de agua provocadas por la rotura de las tuberías de impulsión, así como las fisuras y el deterioro del borde finlandés, que ocasionaban filtraciones a través de las juntas de dilatación del vaso. "Se ha actuado sobre el origen del problema y no sobre sus consecuencias, lo que garantiza la durabilidad de la instalación", ha expuesto.

Los trabajos, ejecutados por la empresa COMPAVE S.L., incluyeron la consolidación de las zonas blandas y el relleno de las oquedades existentes en el fondo del vaso y en áreas adyacentes. Además, se sustituyeron las tuberías de impulsión, aspiración y sumidero de fondo, las barrederas y el retorno del canal desbordante al vaso de compensación.

La actuación también ha permitido corregir la rasante del fondo mediante la ejecución de una nueva losa de hormigón armado sobre la existente, lo que redujo el volumen del vaso de 1.870 a 1.564 metros cúbicos y mejoró su comportamiento estructural. Entre las mejoras realizadas también destaca la sustitución del sumidero perimetral por un canal prefabricado de hormigón y la instalación de una lámina de PVC antideslizante de 1,80 milímetros de espesor, con una garantía de estanqueidad de 15 años.

Asimismo, se ha renovado por completo el borde de la piscina con gres nacional tipo finlandés, se sustituyó el pavimento deteriorado de las playas por gres antideslizante y se instaló una nueva valla perimetral de 1,20 metros de altura para cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad.