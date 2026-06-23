'Piscinas Saludables' regresa a Zaragoza para fomentar la prevención, el ejercicio y una buena alimentación

El concejal Félix Brocate y las entidades colaboradoras han presentado la campaña que se estructura en tres ejes: la fotoprotección, la seguridad en el agua y la promoción de la actividad física y la alimentación saludable. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'Piscinas Saludables' ha comenzado este martes en Zaragoza con el objetivo de convertir estas zonas de esparcimiento de verano en espacios de promoción de hábitos de vida saludables. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con diversas entidades sanitarias, deportivas y sociales, se desarrollará durante las próximas cuatro semanas en los Centros Municipales Deportivos (CDM) de Ciudad Jardín, Actur, La Jota y La Granja.

La presentación ha tenido lugar en el CDM Ciudad Jardín y ha contado con la participación del concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, junto a representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, el Colegio Oficial de Educadores Físico-Deportivos de Aragón (COLEFA), la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, la asociación Re-Late y las entidades deportivas Enjoy Fitness y Forus.

La campaña alcanza su quinta edición consolidada como una de las incitativas de sensibilización más importantes del verano zaragozano. A través de talleres, demostraciones, juegos, consejos prácticos y actividades participativas, se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger la salud durante los meses de mayor exposición al calor.

Félix Brocate ha destacado la implicación de todas las entidades colaboradoras y ha comentado el carácter transversal del proyecto. El concejal de Deportes ha explicado que durante cuatro semanas se desarrollarán actividades centradas en la protección frente al sol, la seguridad en el agua, la actividad física y la alimentación saludable, dirigidas a personas de todas las edades.

Además, ha incidido en que la campaña busca fomentar la participación de los usuarios de las piscinas municipales mediante propuestas dinámicas y accesibles, aprovechando estos espacios como lugares idóneos para transmitir mensajes de prevención y bienestar.

TRES PILARES PARA UNA PISCINA MÁS SALUDABLE

Las actividades se estructuran en torno a tres grandes ejes temáticos. El primero está dedicado a la fotoprotección, con recomendaciones para disfrutar del sol de forma segura y evitar los riesgos asociados a la radiación ultravioleta.

El segundo aborda la seguridad en el agua, mediante acciones divulgativas sobre prevención de accidentes y primeros auxilios. El tercero se centra en la actividad física y la alimentación saludable, promoviendo estilos de vida activos y una nutrición equilibrada.

La secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Pilar Samper, ha subrayado la importancia de protegerse especialmente durante los episodios de altas temperaturas. La representante farmacéutica ha recordado que las quemaduras solares sufridas durante la infancia pueden tener consecuencias años después y ha insistido en la necesidad de utilizar protección solar, sombreros, gafas de sol y mantener una correcta hidratación.

Samper también ha explicado que este año se desarrollarán actividades lúdicas dirigidas a niños y familias para reforzar la educación en fotoprotección. Entre ellas figuran juegos interactivos, pruebas de conocimiento y dinámicas destinadas a enseñar hábitos saludables desde edades tempranas.

Por su parte, el presidente de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, Gerardo Yarza, ha señalado que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar accidentes en el medio acuático. Asimismo, ha recordado la importancia de respetar las normas de las instalaciones y seguir siempre las indicaciones de los socorristas.

Dentro de la programación, la federación impartirá talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y simulaciones de rescate, permitiendo a los usuarios conocer cómo actuar ante una emergencia y reconocer situaciones de riesgo dentro de las piscinas.

EL PASAPORTE SALUDABLE, PRINCIPAL NOVEDAD DE LA EDICIÓN

La gran novedad de este verano será la incorporación del Pasaporte Saludable, una propuesta participativa diseñada para incentivar la implicación de los usuarios. Quienes completen las actividades correspondientes a los tres bloques temáticos recibirán un sello en su pasaporte y podrán obtener un pack de obsequios saludables aportados por las entidades colaboradoras, hasta agotar existencias.

Brocate ha señalado que esta iniciativa pretende convertir el aprendizaje en una "experiencia atractiva y dinámica". El objetivo es que los usuarios recorran de forma simbólica los distintos espacios de sensibilización y refuercen conocimientos relacionados con la salud mientras disfrutan de la jornada en la piscina.

La presidenta de COLEFA Aragón, Mónica Nasarre, ha destacado que las actividades vinculadas al ejercicio físico se desarrollarán mediante metodologías participativas. Según ha señalado, se utilizarán dinámicas inspiradas en los 'escape room' para enseñar a los participantes cómo realizar actividad física de forma segura durante el verano, evitando las horas de mayor calor, manteniendo una correcta hidratación y adoptando medidas de protección frente al sol.

La alimentación saludable también tendrá un papel destacado gracias a la participación de la asociación Re-Late, cuya representante, Blanca Avo, ha explicado que se organizarán degustaciones de frutas y hortalizas de temporada y proximidad para fomentar hábitos alimentarios saludables entre los usuarios de las instalaciones.

Además de las actividades en las piscinas, la campaña incluirá una caminata saludable organizada por Re-Late el próximo 1 de julio. La marcha partirá desde la iglesia de San Antonio de Padua hasta el barrio rural de La Cartuja y finalizará con un almuerzo saludable abierto a la participación ciudadana.

UNA APUESTA CONSOLIDADA POR LA PREVENCIÓN

La campaña se desarrollará de martes a jueves, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en las cuatro piscinas participantes. En paralelo, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un portal específico con vídeos divulgativos, recomendaciones y toda la programación prevista.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer también se insistirá en mensajes relacionados con la prevención del cáncer de piel y la promoción de espacios libres de humo y alcohol, reforzando así el carácter integral de una iniciativa que busca mejorar la salud y la calidad de vida de los zaragozanos.

Con esta quinta edición, 'Piscinas Saludables' vuelve a convertir las instalaciones municipales en escenarios de educación sanitaria y convivencia, demostrando que el ocio veraniego también puede ser una oportunidad para adquirir hábitos que contribuyan al bienestar durante todo el año.