El Plan de Arbolado 2025-26 destina un millón de euros para plantar 2.000 ejemplares en todos los distritos de Zaragoza

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Plantación del Arbolado 2025-2026 en el viario público tiene una dotación de un millón de euros y llegará a todos los distritos de Zaragoza, donde se va a duplicar el número de árboles que hay en el contrato, ya que se va a pasar de 1.040 a 2.000 ejemplares en alcorques vacíos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha presentado esta nueva campaña de plantación "muy ambiciosa" que va a permitir que "prácticamente la totalidad de los alcorques que están vacíos o que se han quedado vacíos por distintas cuestiones de gestión urbana pasen a tener un ejemplar.

Estos 2.000 árboles se plantarán en las próximas semanas llegando prácticamente a todos para Zaragoza tenga un plan "a la altura de las necesidades de una ciudad que compite en calidad de vida y que sin duda compite por ser una de las cien ciudades climáticamente neutras en 2030", ha recordado Chueca.

En rueda de prensa, ha detallado que hay un trabajo previo de extracción de los tocones de los árboles anteriores en los alcorques y de preparación de las infraestructuras para el riego posterior, de preparación de la tierra, abono y posteriormente la plantación.

Será, ha informado la alcaldesa, una plantación cuidada en la que se han seleccionado "cuidadosamente entre 34 especies diferentes para que haya una variedad amplia y una adecuación de cada ejemplar al alcorque y al tamaño del espacio urbano para que en las calles haya diversidad y maximizar la copa de los árboles dentro de las dimensiones personalizadas de cada una de las vías y avenidas donde se van a plantar".

Esta forma de proceder supone un "gran trabajo minucioso y detallado" y, además, cada uno de estos árboles va a estar identificado y geolocalizado al igual que el conjunto del arbolado de la ciudad, lo que conlleva una "intensa" labor de planificación porque los árboles que se van a plantar se han empezado seleccionar y cuidar en los viveros hace más de un año para que puedan tener un tamaño y un hábitat que maximice sus posibilidades de supervivencia una vez que se produzca la plantación en el viario público.

TRANSPARENCIA

A este plan se suma la novedad que refleja la "transparencia" del equipo de gobierno que trabaja con "rigor y planificación" para que todos los ciudadanos puedan conocer perfectamente cual es el Plan de Plantación.

De esta forma, el Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto un nuevo portal dentro de la propia web 'www.zaragoza.es' donde cada ciudadano va a poder consultar los que se van a plantar, la ubicación y especie exacta, la fecha programada para la plantación y así "poder evitar cualquier tentación de demagogia que en los últimos meses está siendo muy frecuente por parte de la oposición", ha comentado Chueca.

Cada distrito podrá ver en qué calle tiene el número de identificación de cada árbol, la vía donde se va a plantar, la semana del año y así poder tener un control "absoluto" para "evitar las tentaciones de hacer mala política y demagogia absoluta con el arbolado", ha recalcado la alcaldesa.

Zaragoza tiene más de 171.000 árboles entre el viario público y los parques y están todos inventariados y geolocalizados para que puedan estar disponibles "como información transparente para todos los zaragozanos que quieran consultarlo", ya sean las juntas de distrito, las asociaciones vecinales o los grupos políticos que, "a veces, se confunden mucho con las cifras", ha ironizado.

El propósito, ha destacado Chueca, es "muy claro" al esgrimir que es "el mismo" del inicio del pasado mandato con el objetivo de que todos en los alcorques vacíos que había al llegar al PP a la Alcaldía "porque el Gobierno anterior de ZeC nos los reponía y se quedaba el vacío", "se vuelva a plantar" para que todos esos más de 7.000 alcorques vacíos había en 2019 "poco a poco se van reduciendo y van siendo los mínimos" a lo que se suma este impulso con esta plantación de 2.000 árboles ejemplares.

"Sin duda, Zaragoza va a poder cumplir con ese propósito que nos encomendamos y es que todo alcorque que pueda tener un árbol lo tenga, que no haya alcorques vacíos, pero no solamente eso, que todos los alcorques tengan el árbol, la especie arbórea más adecuada en función del tamaño del mismo y del espacio disponible en la calle", ha resumido.

REGLA DEL 3

A colación ha citado que hay una regla de gestión urbanística que es la regla del 3-30-300, que recomiendan que para tener una buena calidad de vida en las ciudades cada ciudadanos tiene que tener desde su domicilio, al menos, tres árboles a la vista, en su distrito tiene que haber un 30 por ciento de distribución arbórea; y tiene que tener, al menos, a 300 metros una zona verde o un parque para poder disfrutar de las infraestructuras verdes y de los beneficios que tiene para la salud, tanto física como mental, las zonas verdes urbanas.

"Eso --ha enfatizado-- es lo que Zaragoza está trabajando y podemos presumir de tener eso, que con trabajo y esfuerzo, tanto presupuestario como técnico y humano estamos haciendo y estamos poniendo en marcha".

En su intervención, Chueca ha recordado que a esta acción se suma la renovación y mejora de los parques y zonas verdes de la ciudad, como se ha hecho en el Parque Grande José Antonio Labordeta. En breve, empezarán las obras de reforma del Parque de Tío Jorge, "pronto" se podrá ver el resultado del Jardín Botánico donde se ultima la reforma integral y también "pronto" comenzará en el antiguo Parque Pignatelli.

"Así seguimos con nuestro plan de renovación de todos los parques de la ciudad de Zaragoza para que sean pulmones verdes y espacios de bienestar para todos los vecinos", ha concluido la alcaldesa.