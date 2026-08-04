El Plan Impulso transforma el camino Barbastro de Estadilla en un itinerario más seguro y accesible

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, ha realizado una visita a Estadilla. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

ESTADILLA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El camino Barbastro de Estadilla vuelve a ser seguro para los vecinos y visitantes después de las obras ejecutadas con financiación del Plan Impulso de 2025 de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La intervención, concluida hace escasas semanas, ha permitido recuperar un tramo muy frecuentado que quedó gravemente dañado por el temporal registrado en septiembre del año pasado y que presentaba un riesgo de hundimiento.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, acompañado de la alcaldesa de Estadilla, María Pilar Lleyda, y miembros de la corporación municipal, han visitado el camino para comprobar el resultado de una actuación especialmente esperada en el municipio ya que conecta el núcleo urbano con la zona deportiva, el velatorio y el almacén municipal.

"No se trataba únicamente de reparar los daños provocados por el temporal, sino de recuperar un recorrido muy ligado a la vida diaria de Estadilla y hacerlo en mejores condiciones de las que tenía antes", ha señalado la representante municipal. Asimismo, ha indicado que "ahora es un paso seguro e iluminado; quizá no sea la obra más llamativa pero sí una de las que más mejoran el día a día de nuestros vecinos".

El proyecto ha supuesto una inversión de 43.042 euros y ha permitido consolidar el muro y estabilizar el talud contiguo al camino, dos trabajos imprescindibles para completar posteriormente el acondicionamiento de este espacio. El vial cuenta ahora con una calzada de un carril de 3,5 metros de ancho y una acera con una anchura de 1,2 metros. Además, se ha instalado una protección lateral, se ha completado la señalización y se ha ampliado el alumbrado público con dos nuevas luminarias LED.