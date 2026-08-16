El plan de obras de Zaragoza se amplía a más zonas con prohibiciones de aparcamiento y afecciones

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ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plan de obras que está acometiendo el Ayuntamiento de Zaragoza afronta una tercera semana de agosto en la que se introducen más ubicaciones con intervenciones de diversa índole y que se suman a las grandes actuaciones en la avenida Valencia, el entorno de El Portillo o la zona del Coso y San Miguel.

El pasado 12 de agosto, se pusieron en marcha las obras de adecuación provisional como aparcamiento de la parcela en Calle San Pedro Arbués --Delicias--, un acondicionamiento que concluirá a principios de octubre. Se prohíbe aparcar en este espacio y en un pequeño tramo de la Calle Moncayo y, para ubicar el material de obra, se corta el tramo de la Calle San Pedro Arbués entre los bolardos próximos al badén G-6587 y la Calle Moncayo.

En la calle Juan Pablo Bonet, dentro de las obras del Río Huerva y continuando con la renovación de la tubería de abastecimiento que requiere un cruce de calzada a realizar por fases a la altura de Carrera del Sábado, del 17 de agosto a las 09.30 horas al 1 de septiembre, cuando se ocuparán los dos carriles de circulación sentido Sagasta, habilitando un carril en contradirección en el sentido contrario. Será necesario también cortar el carril bici en ambos sentidos.

Además, la calle Lozano Monzón quedará cortada a la altura de Juan Pablo Bonet, quedando en fondo de saco y doble sentido de circulación desde Maestro Marquina y Perpetuo Socorro.

Otra de las actuaciones está centrada en la avenida Alcalde Caballero, donde se ejecutarán los pilares de las marquesinas donde se instalarán las placas fotovoltaicas entre la calle Pedro Lázaro y la avenida de la Jota, unas obras que se extenderán hasta la primera semana de septiembre y que incluirán la prohibición de estacionar en batería al lado del aparcamiento junto a la Ronda Hispanidad.

COSO Y SAN MIGUEL

Continuando las obras de la reforma integral de Coso y plaza San Miguel, desde el 18 de agosto a las 09.30 horas y hasta final de los trabajos, se ocupará el carril bici y la semicalzada entre Amar y Borbón y Don Jaime I sentido esta última, garantizando la salida hacia la Plaza de España en contradirección, instalando semáforos portátiles.

Para realizar dos nuevos sumideros, en Cesáreo Alierta 111, será necesario ocupar la calzada en sentido entrada desde el lunes y hasta el 28 de agosto en diferentes fases: hasta el día 21 de agosto se ocuparán el carril central y derecho de circulación, garantizando todos los movimientos posibles desde el carril izquierdo --incluso paso bus-- y, como segunda fase, se ocupará el carril izquierdo de circulación --incluso tramo en Camino Cabaldos-- garantizando el paso del tráfico por los dos libres y permitiendo el giro a izquierda desde el carril central.

En el caso de Zumalacárregui, el 17 de agosto, se restablecerá la circulación por la vía, y hasta el 21 de agosto se mantendrá prohibido el estacionamiento: en el tramo entre Gil de Jasa y Arzobispo Domenech para realizar las conexiones de las acometidas de agua y, en Gil de Jasa, entre Alar del Rey y Cervantes.

Está prevista también, en la calle Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, desde el lunes y hasta finales de mes, está previsto realizar una acometida de pluviales a la altura de la plaza Azteca. Se cortará la vía y quedará como fondo de saco bien desde Vía Hispanidad o bien desde Jarque del Moncayo para los badenes afectados.

La calle José María Lacarra, en el Centro, recibirá un asfaltado que se desarrollará del 19 al 20, garantizando el paso del tráfico rodado en todo momento y con imposibilidad de estacionar a ambos lados entre el número 42 y Camino de las Torres.

A todos estos puntos se suman otros que se habían pospuesto, como el asfaltado del Camino de la Peseta, entre Academia General Militar y Camino de los Molinos, los dias 19 y 20, con cortes puntuales de la calle Aquelarre.

TUBERÍAS, CANALIZACIONES O PODAS

Por otro lado, en el Camino de los Molinos, continúan las labores de reparación de la tubería de abastecimiento iniciada de urgencia por las brigadas esta semana y que continuará hasta inicios de septiembre. Permanecerá cortado el camino entre los números 110 y 114, desviando el tráfico bien por Bernardo Ramazzini, bien por el vial sin nombre paralelo a la Calle Cristo Rey.

Continúan también las labores de canalización eléctrica en Batalla de Lepanto --Las Fuentes--, que supone un cruce de calzada y un tramo de prohibición de estacionamiento en varios tramos. Por el mismo motivo, entre el 17 y el 21, se ocupa el carril izquierdo en Rodrigo Rebolledo, entre el número 22 y Doctor Iranzo, aunque se garantiza el tráfico rodado.

Por otro lado, se instalan espiras para controlar el volumen de tráfico en horario de 08.00 a 15.00, tanto en Ronda de Ibón de Plan --Miralbueno-- en ambos sentidos los días 14 y 17 respectivamente, como en la carretera del aeropuerto, a la altura de la carretera de Logroño, los próximos 18 y 19 de agosto.

Para el arreglo de un sumidero, la calle Maestro Arnaudas, en el Barrio Oliver, sufrirá un corte de lunes a viernes entre Iñigo Manuel Marín Sancho y Espronceda, quedando en fondo de saco y doble sentido de circulación desde esta última para las fincas y el badén afectado. Se prohíbe además estacionar en un tramo.

En el número 7 de la avenida de San José, se ocupará la acera y carril bus para la poda de un árbol entre las 09.30 y las 14.00 horas. También continúa la canalización eléctrica por la que se ocupa la acera entre la Calle Emilio Castelar y Cesáreo Alierta 65. De 07.00 a 14.00 horas, también se ocupará el carril bus.

Este lunes, también se efectuarán labores de poda del arbolado en el paseo Duque del Alba hasta el día 21, que ocuparán uno de los carriles entre las 08.00 y las 14.00 horas y que el día 19 de agosto obligarán a cortar la vía entre la Fuente de la Junquera y el acceso al aparcamiento situado junto al Parque de Atracciones.

En Salvador Madariaga, en Las Fuentes, se realizará un cruce de calzada para una acometida de riego, una actuación que se prevé entre el 19 y el 28 de agosto, para lo que se cortará la vía desde Camino de las Torres, quedando en fondo de saco y doble sentido de circulación para los badenes afectados desde Miguel Servet, donde se instalarán nuevos semáforos.

OPERACIÓN ASFALTO

En otro orden de cosas, siguen los trabajos de la Operación Asfalto en diferentes calle de la ciudad, como Rafael Alberti --Actur--, que cortarán un tramo de la vía hasta el día 24 con prohibición de estacionamiento. Se hará lo propio también hasta el día 25 entre el Coso y Antonio Agustín, en ambos tramos, y en el tramo de la calle Uncastillo desde el número 19 de la avenida Ternor Fleta, hasta el día 26, aunque en este caso se garantizará un carril para circular en ambos sentidos, si bien se prohibirá aparcar entre los números 51 y 55 de la avenida y hacia paseo Rosales, en ambos lados.

En Gil de Jasa y Zumalacárregui, las obras se prolongarán del 19 al 26 de agosto, con prohibición de estacionar en Zumalacárregui, en Gil de Jasa --entre el número 18 y Alar del Rey--, en Alar del Rey --entre Sagasta y Gil de Jasa-- y en Arzobispo Domenech --entre el número 23 y la avenida Goya--. Se cortará también la plaza San Francisco y se prohibirá aparcar desde Bruno Solano hasta el velador de la calle Latassa.

Del 20 al 27 de agosto, se cortará un tramo de la calle Juan José Rivas --entre Mariano Barbasán y San Juan de la Cruz-- y tampoco se podrá aparcar.

Entre el 20 y el 28 de agosto, se producirán cortes de circulación y prohibición de estacionar en las calles Los Almendros --entre Camino del Pilón y Las Palmeras-- y Las Palmeras --entre Los Almendros y Los Olivos--, en Miralbueno.

El asfaltado en Ricardo del Arco --Arrabal--, el asfaltado se llevará acabo entre los días 21 y 28, mismas fechas que en la calle Río Piedra, junto a la avenida Cataluña.