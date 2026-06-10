El plan de señalización y mejora de la seguridad vial en entornos escolares en Zaragoza comienza en Distrito Sur

Vial entornos escolares de Zaragoza. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, ha iniciado esta semana un proceso de señalización y pacificación específica de quince centros educativos del Distrito Sur.

El objetivo es mejorar la seguridad vial en dichos entornos escolares, aplicando para ello las indicaciones que vienen recogidas en la Ordenanza de Movilidad de Zaragoza. Se ha elegido este distrito como punto de partida, aunque el objetivo es continuar en el resto de la ciudad de manera progresiva.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha presentado este miércoles la iniciativa y ha explicado que "desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han ido probando distintas medidas que, a partir de ahora, vamos a ir aplicando a cada zona en función de sus características concretas".

"El denominador común --ha continuado Gaudes-- será siempre mejorar la seguridad vial, pacificar el tráfico y hacer más amables los entornos escolares. Tenemos que sensibilizar a los conductores de la importancia de moderar la velocidad y extremar la atención, y también a los propios escolares y sus familias de que es necesario estar especialmente atentos y respetar también las normas. Tal y como decimos en la campaña de comunicación que tenemos actualmente en marcha, la convivencia vial es determinante para todos, niños, adultos, personas mayores, peatones o conductores".

Para este punto de partida se han elegido, por su proximidad y por la similitud general de sus entornos, quince colegios, institutos y escuelas infantiles del Distrito Sur: Montecanal, La Salle-Santo Ángel, Soledad Puértolas, Pequeños Maestros (Valdespartera), los distintos centros públicos de Valdespartera, Balú, Planeta Imaginario, Barquitos, Cuéntame Jardín, Dada, La Ranita Pirata o San Jorge.

Se está reforzando la señalización horizontal y vertical y se han repasado las limitaciones de velocidad existentes. Pero los trabajos van más allá: también se va a intervenir utilizando herramientas de "urbanismo táctico" a través de pintura o mobiliario urbano, que servirán para pacificar determinadas calles que tengan uso compartido o para explicitar el uso peatonal de otras vías.

Esta primera intervención "blanda" podría consolidarse, posteriormente, con otras que requieran obra civil. También se están estudiando soluciones para señalizar los carriles bici próximos, de manera que los circulan por ellos sean advertidos de la cercanía de los colegios.

Asimismo, se van a implantar, allá donde sea posible, zonas "kiss and go" que ayuden a agilizar el acceso de escolares que sean llevados en coche por sus familias, usando para ello espacios seguros de uso momentáneo. Otro elemento que ya se ha probado en diferentes puntos de la ciudad son las señales de ARASAAC, destinadas a personas con dificultades congnitivas.

Gaudes ha comentado que "hace unos meses iniciamos una colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, gracias a la cual se van a señalizar de manera prioritaria todas las calles adyacentes y cruces próximos a centros escolares, y en especial los de educación especial".

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son formas de expresión diferentes del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión (aumentativo) y/o compensar las dificultades de comunicación que presentan algunas personas en este área.

Con pictogramas específicos, se lanzarán mensajes relacionados con la seguridad vial que serán útiles para niños, jóvenes, adultos o ancianos que, por cualquier motivo, no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente.

Entre las causas que pueden hacer necesario el uso de un SAAC figuran la parálisis cerebral; la discapacidad intelectual; los trastornos del espectro autista; las enfermedades neurológicas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple o el párkinson; las distrofias musculares; los traumatismos cráneo-encefálicos; las afasias o las pluri-discapacidades de tipologías diversas, entre muchas otras.