El Plan de Vivienda de la Diputación de Huesca impulsará 47 nuevos hogares en el medio rural altoaragonés

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha visitado hoy Binaced-VALCARCA, una de las 25 localidades que ampliarán su oferta residencial gracias al Plan de Vivienda de la institución provincial - DPH

HUESCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca volverá a reforzar este año su apuesta por la vivienda en el medio rural con una nueva convocatoria del Plan de Vivienda, dotado nuevamente con dos millones de euros y que permitirá impulsar 47 nuevos hogares en 25 localidades de la provincia.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado este miércoles el municipio de Binaced-Valcarca, una de las localidades beneficiarias del programa, donde el Ayuntamiento trabaja ya en la construcción de dos viviendas unifamiliares adosadas con garaje en la calle La Fuente de Valcarca.

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la institución provincial para favorecer el asentamiento de población, facilitar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades en los municipios altoaragoneses.

En el caso de Binaced-Valcarca, la actuación comenzó en 2025 con la adquisición de un edificio en ruinas por parte del consistorio. Posteriormente, gracias a una inversión de 20.000 euros procedente del Plan Impulso de la Diputación, se llevó a cabo la demolición del inmueble y la retirada de escombros.

Ahora, el Ayuntamiento afronta una nueva fase de las obras con cargo al Plan de Vivienda 2026. El consistorio invertirá más de 100.000 euros en los primeros trabajos de construcción, que incluyen el estudio geotécnico, el movimiento de tierras, la cimentación y parte de la estructura de las futuras viviendas.

El alcalde de Binaced-Valcarca, Javier Sorinas, ha destacado la importancia de estas ayudas para los pequeños municipios. "Para pueblos como el nuestro, el Plan de Vivienda de la Diputación es fundamental, porque sin este apoyo económico sería muy complicado desarrollar inversiones de este tipo", ha señalado.

Sorinas ha explicado además que el objetivo es continuar el proyecto por fases, recurriendo también a futuras convocatorias del Plan de Vivienda y a otras líneas de financiación, como el Plan 700 del Gobierno de Aragón.

UN PLAN CONSOLIDADO PARA FIJAR POBLACIÓN

Durante la visita, Isaac Claver ha subrayado que la política de vivienda se ha convertido en una de las principales prioridades de la Diputación Provincial de Huesca durante esta legislatura.

"Desde la Diputación estamos ayudando más que nunca a los ayuntamientos para que puedan poner a disposición de sus vecinos nuevos hogares", ha afirmado el presidente provincial, quien ha recordado que este año serán 25 municipios los que recibirán ayudas para rehabilitar, acondicionar o crear nuevas viviendas.

Claver ha destacado además el crecimiento y consolidación de este programa desde su puesta en marcha hace tres años. "El Plan de Vivienda está siendo un rotundo éxito, como demuestran las solicitudes que llegan cada año a la Diputación, cada vez más numerosas", ha señalado.

El programa se divide en dos líneas diferenciadas. La primera, destinada a municipios de más de 3.000 habitantes, cuenta con una dotación de 200.000 euros y beneficiará este año a Graus, Jaca y Sariñena, donde se impulsarán siete nuevas viviendas.

La segunda línea, dirigida a municipios de menos de 3.000 habitantes, dispone de 1,8 millones de euros y permitirá actuar en otras 22 localidades, generando un total de 40 nuevas unidades residenciales.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación Provincial de Huesca habrá contribuido ya a impulsar 155 viviendas en el conjunto de la provincia durante la actual legislatura.

Desde la institución provincial consideran que facilitar soluciones habitacionales resulta clave para combatir la despoblación, atraer nuevos vecinos y garantizar el futuro de muchos municipios rurales del Alto Aragón.