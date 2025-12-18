La Plataforma Sijena Sí confía en que el 2026 sea el año del regreso de las pinturas murales de Sijena

HUESCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sijena Sí confía en que el 2026 sea el año del regreso de las pinturas murales que todavía están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), a pesar de la sentencia judicial que obliga a su retorno.

Las pinturas de Sijena son unos frescos románicos arrancados en 1936 de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena que terminaron en el MNAC y tras un largo litigio se ha ordenado su regreso a Aragón. Un retorno que no se ha llevado a cabo, ya que Cataluña alega a su fragilidad y a cuestiones de logística para no hacerlo.

Una sentencia de la Audiencia de Huesca ratificó la propiedad aragonesa de las valiosas pinturas murales del Monasterio de Sijena, casi nueve años después de que un juzgado oscense confirmara que debían regresar al cenobio.

La sentencia de la Sala de lo Civil obliga al MNAC a restituir a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena las pinturas murales, arrancadas al inicio de la Guerra Civil.

El portavoz de la Plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel, ha afirmado: "Seguimos esperando que el Museo de Arte de Cataluña, que es el que tiene que hacer los movimientos, empiece a darse cuenta de que todo lo que está haciendo no lleva a ningún sitio, únicamente a retrasar y a retrasar".

Yzuel considera que el 2026 será el año de su devolución. Así, ha dicho que "la fecha podría ser 2026", pero "lo que importa es que los técnicos se pongan a trabajar para que las pinturas no sólo se trasladen en las mejores condiciones se seguridad, sino que también se instalen de cara al futuro, respetando las actuales leyes y protocolos y con visión de futuro de una zona expositiva que pueda ser visitada".