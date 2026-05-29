La plaza del Pilar de Zaragoza será más verde y fresca con la reforma de las fuentes de Goya e Hispanidad y más plantas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la reforma de la plaza del Pilar - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar será más verde y fresca con la reforma integral de la fuente de la Goya que tendrá láminas de agua, la instalación de surtidores dinámicos en la fuente de la Hispanidad y la colocación de plantas colgantes en las pérgolas de la zona de las viviendas y flores en los alcorques junto a la plantación de nuevos magnolios.

Estas son las principales actuaciones que se llevarán a cabo en la plaza del Pilar, que comenzarán en la fuente de Goya para seguir por las pérgolas y alcorques y terminar en la fuente de la Hispanidad. Los trabajos comenzarán después de las fiestas del Pilar, una vez que se liciten y adjudiquen y está previsto que concluyan en un año.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado esta reforma que tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros y cuya finalidad es hacer una plaza del Pilar "más humana, accesible y reducir la temperatura" ante el fuerte calor que asola esta céntrica plaza, especialmente en verano.

La última reforma de esta plaza data de 1992 con su característico pavimento de granito y después de más de 35 años presenta algunas carencias fruto del paso del tiempo, y se tiene que actualizar y "recuperar el esplendor que tenía", ha expresado Chueca para apuntar que algunas de las instalaciones, sobre todo de las fuentes, "han envejecido mal y tienen algunos problemas" de accesibilidad que hay que adaptar la normativa de supresión de barreras arquitectónica, y "más siendo Capital Europea de la Accesibilidad en 2026".

Además, se han detectado problemas de seguridad, de eficiencia energética y de filtraciones, de sostenibilidad hídrica, en los aparcamientos subterráneos, que hay que subsanar.

Estamos dando un paso adelante importante para hacer nuestra plaza muchísimo más accesible, humana, reducir la temperatura en los momentos de más calor, pero siempre manteniendo su composición arquitectónica y el respeto a su esencia monumental y patrimonial", ha sintetizado la alcaldesa.

LAS DOS FUENTES

Chueca ha detallado cada una de las tres partes que se van a reformar y que seguirán la dirección de izquierda a derecha y se acompasarán estas intervenciones con todos los eventos que tienen lugar en la plaza del Pilar.

Para lograrlo se ha hecho un trabajo de coordinación por parte de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, que impulsando este proyecto, con el área de Cultura y el resto de áreas de la ciudad para intentar acomodarlo a las necesidades de la ciudad

Se comenzará con la fuente de Goya, que con una inversión de 564.000 euros, verá reducida la superficie de agua para aumentar el espacio de circulación al ser el punto más transitado de toda la plaza del Pilar y a veces se satura.

Se eliminarán algunas de las barreras arquitectónicas para que sea "muchísimo más moderna y accesible que sin duda lo van a agradecer mucho las personas con movilidad reducida que a veces tenían difícil acceso" y dentro de la reforma integral se renovarán por completo las instalaciones hidráulicas, de iluminación y de recirculación del agua. "Por lo tanto, vamos a reducir el consumo energético, evitar filtraciones y pérdidas constantes de agua, pero manteniendo todo el espacio patrimonial para ensalzar a la figura de Goya", ha destacado.

La fuente de la Hispanidad tendrá una inversión de 497.000 euros y se actuará en la parte del suelo, a la altura de la Patagonia, para ser una fuente "accesible, mucho más moderna, con 24 chorros hidráulicos y programables que la harán mucho más lúdica, transitable y sin profundidad, integrada en el pavimento de la plaza" para hacerla transitable a personas con discapacidad visual y movilidad reducida.

Estará iluminada, que irá acompasada con las necesidades de iluminación de los monumentos y mejorará la seguridad del entorno además de favorecer su integración en la propia plaza.

MÁS VERDE

La tercera acción es la renaturalización de la plaza del Pilar sin cambiar estructuralmente el diseño con una inversión de 372.000 euros que incluye la plantación de 18 nuevos magnolios, se destaparán los alcorques existentes para poner flores y plantas y en la cubierta de las pérgolas existentes se pondrán plantas colgantes en altura que "va a ser muy novedoso y va a generar un espacio totalmente diferente de la plaza del Pilar", ha avanzado.

En total se actuará sobre 79 alcorques existentes y se crearán otros 18 nuevos, además de incorporar especies mediterráneas adaptadas al clima de Zaragoza y plantas colgantes que crearán una especie de cortina verde sobre parte de la plaza.

En total, las cubiertas vegetales incorporarán más de 670 metros cuadrados de vegetación entre plantas vivaces, sedum y especies colgantes.

"La puesta en marcha de ambas fuentes y el incremento de las superficies verdes permitirán reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort térmico de la plaza del Pilar, especialmente durante los meses de verano", ha añadido Natalia Chueca.

La actuación ampliará en más de 300 metros cuadrados la superficie verde de la plaza y favorecerá la biodiversidad urbana mediante la plantación de especies adaptadas al clima mediterráneo y capaces de atraer insectos y microfauna.

"Vamos a pasar del asfalto a ver zonas verdes, distintas especies y una mayor biodiversidad urbana dentro de uno de los espacios más visitados que tenemos en nuestra ciudad", ha comentado la alcaldesa para añadir que esta reforma combina tanto los chorros de agua como el arreglo de las fuentes, y la vegetación para ayudar a reducir la temperatura con la finalidad e que sea más humana, más accesible y más amable para los visitantes y para los zaragozanos".

TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD

La alcaldesa ha recordado que Zaragoza está en plena transformación que llega a todos los barrios y distritos y desde el próximo otoño también a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

En rueda de prensa, ha detallado que esta transformación integral llega a más de 25 calles y avenidas en distintos con una inversión de más de 60 millones de euros; la regeneración del río Huerva con una inversión de 32 millones de euros; y la rehabilitando viviendas que asciende a más de 30 millones de euros en distintos barrios.

A ello se suman los equipamientos públicos como el centro cívico de Hispanidad, el centro social de San José o la escuela infantil de Arcosur, además de Distrito 7.

"No podíamos dejarnos el corazón de la ciudad y con este cambio modesto, porque no pretendemos en ningún momento hacer una renovación integral de toda la plaza, simplemente se invierte en el mantenimiento, la mejora y la adecuación que la plaza necesita para que respetando su estructura original, sea más accesible, segura y sostenible", ha dicho la alcaldesa.

Toda esta reforma supondrá que una de las mayores plazas de Europa, junto con la plaza Roja en Moscú y la de San Pedro en el Vaticano, y única con dos catedrales, sea más cómoda para todos los ciudadanos y visitantes y poder seguir acogiendo todos los eventos que se celebran en la plaza del Pilar.