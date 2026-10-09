La plaza de San Miguel de Zaragoza se reabre al público a lo largo de este viernes con más zona verde

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza de San Miguel de Zaragoza, tras su renovación integral, se reabre al público a lo largo de este viernes, 9 de octubre, con más zona verde y zonas de descanso para los peatones, ya que abandona su anterior condición de intercambiador de autobuses.

En la apertura de esta céntrica plaza se exceptúa una pequeña zona en la que todavía se trabaja en algunas arquetas en la parte más cercana a la iglesia de San Miguel de los Navarros, ha precisado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, para precisar que culminará a lo largo del día y "en la tarde noche de hoy la plaza finalmente se reabre".

En rueda de prensa, Serrano ha recordado que la obra Coso-Plaza de San Miguel está dividida en dos fases, y la apertura se ciñe a la plaza San Miguel por la que los ciudadanos "ya pueden transitar, la pueden disfrutar y tienen su plaza a disposición, pero se trata de una fase de una obra que todavía está en curso", ha recalcado.

Una novedad de esta reforma es que se ha reducido de forma "significativa" el espacio para los vehículos y se gana una "gran zona estancial y peatonal y por lo tanto la nueva configuración pacífica del tráfico va a contribuir también a una mejor calidad de vida", ha aventurado.

Asimismo, la plaza San Miguel cuenta con un carril-bici y la reforma integral incluye la sustitución de las redes de abastecimiento y el saneamiento.

Entre los datos que ha aportado, la plaza de San Miguel cuenta con 25 bancos, 150 metros cuadrados de jardineras, parterres con plantas y flores, 18 nuevos árboles plantados, otros 20 ejemplares de gran porte, que se mantienen, y papeleras, junto a una fuente que además cuenta en su parte inferior con un grifo adaptado para las mascotas.

Otro elemento al que ha hecho referencia es la pérgola que actúa que actúa como isla de calor y cuya función fundamental es proporcionar sombra y pulverizar agua para crear las condiciones que permitan bajar las temperaturas en olas de calor.

"Una pérgola que, por cierto, yo creo que a los vecinos les va a encantar porque se acciona manualmente cuando tengan necesidad de refrescarse y que, además, es un elemento más que en la gran superficie que tiene la plaza", ha precisado.

Serrano ha invitado a los vecinos a que bajen a verla porque "seguro que les va a gustar y, sobre todo, les va a gustar su función, que implementamos en todos los nuevos proyectos, que es tener la consideración de que el cambio climático exige adaptar a algunas infraestructuras".

AUTOBUSES

Asimismo, desde las 18.00 horas de este viernes las líneas 29 y 39, van a tener activa la parada de autobús hacia el Coso Bajo. "La plaza de San Miguel ha dejado hoy de ser un intercambiador de autobuses para recuperar ese espacio ciudadano", ha querido dejar claro que "es una plaza verde, no es un parque".

Esta precisión la ha hecho porque a veces también en determinados debates se confunden los espacios públicos de la ciudad, pero que es una plaza mucho más verde, mucho más peatonal y mucho más accesible de lo que era la plaza anterior", ha diferenciado.

APERTURA DE OTRAS CALLES

La calle de Escoriaza y Fabro ha quedado abierta completamente este viernes de modo que conectará de manera directa la rotonda de la Ciudadanía con avenida Goya.

El itinerario que se aconseja por parte de los técnicos en movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para los vehículos que necesiten conectar el centro de la ciudad con los distritos de La Almozara, Delicias y el entono de La Aljafería.

Sobre el cambio de cruce en el cruce en la calle Anselmo Clavé, los vehículos que suban desde la plaza de Europa tendrán que desviarse o por María Agustín o por la avenida Escrivá de Balaguer.

"Es importante que se sepa que los vehículos que suban desde plaza de Europa ya no van a poder seguir recto por Anselmo Clavé", ha repetido. La ruta de las líneas 22 y 31 del autobús urbano en sentido Goya deberán circular por Escoriaza y Fabro.

Finalmente, ha informado de que desde este viernes ha entrado en uso el nuevo parking de la plaza de San Pedro Arbués y que por lo tanto se disponen de 150 plazas de aparcamiento más en la ciudad.

CAPITAL VERDE EUROPEA 2028

Por otro lado, Serrano ha trasladado la reflexión, al hilo del contenido de la rueda de prensa, de que "la estrategia de ciudad que ha tenido la alcaldesa, Natalia Chueca, con respecto a algunas de estas políticas han merecido el reconocimiento de Capital Verde Europea 2028".

Como portavoz del Gobierno de Zaragoza ha trasladado el agradecimiento a todos los técnicos municipales, servicios municipales y funcionarios porque desde todas las áreas del Ayuntamiento, "sin excepción alguna, han trabajado para que ese reconocimiento del que hoy los zaragozanos pueden enorgullecerse a nivel nacional e internacional haya llegado a la ciudad".

Se ha mostrado convencido de que el nuevo parque de El Portillo, la transformación de la plaza de San Miguel, la regeneración del río Huerva y el Bosque de los Zaragozanos son proyectos de ciudad de todos los zaragozanos.

"Este galardón supone un orgullo para la ciudad, que demuestra que la Comisión Europea recompensa cuando se hacen políticas reales que tienen que ver con la infraestructura verde, con la renaturalización, la sostenibilidad, la accesibilidad". "Estamos muy contentos y orgullosos, pero, sobre todo, estamos muy agradecidos a todos los que, en el día a día de su trabajo, lo hacen posible", ha concluido.