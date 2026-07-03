Plaza tendrá un nuevo espacio verde "de calidad" para empresas y visitantes: un "parque-bosque" de 680.000 m2

Recreación del Parque-Bosque de Plaza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y presidente de Aragón Plataforma Logística (APL), Octavio López, ha anunciado que el Parque Lineal de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) se transformará en "un parque-bosque muy potente" que alcanzará casi 680.000 metros cuadrados y contará con una inversión de 1.420.000 euros para relanzar la que será una zona verde "de calidad" para empresas, trabajadores y visitantes.

Así lo ha anunciado Octavio López este viernes, tras la reunión del consejo de administración de la sociedad pública. Ha informado de que esta iniciativa resulta de la firma de un convenio de colaboración por parte de Aragón Plataforma Logística con la Entidad Urbanística De Conservación de Plaza, que representa a los empresarios de este polígono, ya que serán ellos los que mantendrán "de manera indefinida" el nuevo parque-bosque, tras el "un esfuerzo inversor" inicial por parte del Ejecutivo autonómico.

Mientras APL asumirá la financiación de las obras de transformación, la EUC ejecutará las actuaciones y se hará cargo del mantenimiento ordinario del parque una vez finalizadas. Para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones, ambas entidades constituirán una comisión de seguimiento que supervisará el desarrollo del proyecto, el cumplimiento del calendario previsto y la adecuada aplicación de los recursos económico.

APL financiará, con una aportación extraordinaria de 1.420.000 euros las actuaciones necesarias para modernizar las infraestructuras del parque y facilitar que la Entidad Urbanística asuma de forma ordinaria su conservación y mantenimiento a partir del 1 de octubre de 2026. Este acuerdo permite a Aragón Plataforma Logística recuperar la inversión que va a hacer en cinco años y medio, ya que dejará de hacer frente a los costes de mantenimiento del parque.

López ha destacado el acuerdo alcanzado con los empresarios porque, a su juicio, demuestra "voluntad de trabajar juntos para que este polígono se consolide como una referencia, no solamente europea sino mundial". El consejero autonómico ha precisado que, previsiblemente, estará concluido este proyecto en un plazo de en torno a nueve meses o un año.

DETALLES DEL PROYECTO

Respecto al proyecto, Octavio López ha avanzado que el reto es adaptar el parque a un modelo de menor consumo hídrico y energético, sustituyendo el actual sistema de riego por aspersión por un sistema de riego por goteo mucho más eficiente, renovando las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, incorporando sistemas de automatización y eliminando instalaciones obsoletas.

También se han previsto nuevas plantaciones de arbolado que favorecerán la biodiversidad y reducirán las necesidades de mantenimiento. Para el consejero del ramo, lo más relevante es que "las empresas que están más cerca van a visualizar un bosque" en la plataforma logística "más importante del sur de Europa", agregando que "competimos con Bremen y Verona".

En líneas generales, este proyecto responde al compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad y la gestión responsable de los espacios públicos, dado que la transformación permitirá reducir significativamente el consumo de agua, optimizar los costes de conservación y mejorar la resiliencia del parque frente a los efectos del cambio climático, garantizando al mismo tiempo un espacio verde de calidad para trabajadores, empresas y visitantes de Plaza.

Igualmente, Octavio López ha vinculado este proyecto a una "continuidad" con el Bosque de los Zaragozanos, un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa. En definitiva, este nuevo parque-bosque de Plaza tendrá un "tamaño similar" al del Parque Grande José Antonio Labordeta y contribuirá a elevar esta plataforma empresarial en un polígono "de nivel máximo de todo tipo de infraestructuras, equipamientos y circunstancias" de movilidad y sostenibilidad.

El formato de desarrollo del polígono, ha observado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial es "muy similar al que existe en Alemania", donde es "bastante habitual" que convivan "el entorno urbano y el industrial".

EL FUTURO DE PLAZA

Plaza es la joya de la corona de la logística de Aragón, con importantes inversiones en marcha como el nuevo acceso por Puente Turiaso, con ampliaciones en estudio y otras ya en el horizonte a través del desarrollo logístico del Sector 90/1, pero, además, queremos que sea también un entorno amable y natural del que los propios trabajadores de la plataforma y los ciudadanos puedan disfrutar", ha expresado López.

Acerca de este polígono empresarial, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial , ha comentado que su superficie está ocupada ya a más del 95% y que afronta varios escenarios para su futura ampliación.

En este punto, manifestado que "por un lado, se dispondrán 800.000 metros cuadrados en el Sector 90.1, en los terrenos donde aterrizará el Puente Turiaso, a los que se sumarán otros 1,4 millones de metros más en lo que iba a ser Plaza 4.0, cuya Declaración de Interés General de Aragón (DIGA) está a punto de ser presentada por parte de los propietarios de esos suelos, "con lo que estamos hablando de 2,2 millones de metros cuadrados", ha detallado.

Esas ampliaciones van a dar solución temporal a la saturación de suelos en Plaza, pero "seguramente no vaya a ser suficiente", según López, por lo que "vamos a tener que estudiar más suelos con un equipo específico que va a analizar las posibilidades de desarrollo para dar salida a la gran demanda de suelo logístico que tiene la plataforma".

Octavio López ha explicado que "Zaragoza y Aragón están siendo el centro y el foco de inversiones muy importantes y lo van a seguir estando porque, en estos momentos, las grandes compañías cuando fijan su posición en Aragón no vienen a hablar de decenas de miles de metros, sino de centenares de miles de metros".