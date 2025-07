El plazo para solicitar plaza en la Formación Profesional en Aragón se abre este miércoles

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes interesados en cursar alguno de los más de 700 ciclos formativos de grado básico, medio y superior de Formación Profesional, así como cursos de especialización en modalidad presencial, que se ofertarán el próximo curso en Aragón en centros sostenidos con fondos públicos podrán solicitar plaza a partir de este miércoles, 2 de julio, y hasta las 14.00 horas del 7 de julio.

Se abre así el proceso de admisión para una oferta récord en Formación Profesional, que suma a partir de septiembre 1.560 nuevas plazas y 27 nuevas enseñanzas: 8 de grado básico, 4 de grado medio, 8 de grado superior, además de nuevos 6 cursos o programas de especialización, y una nueva enseñanza deportiva.

Como novedad, se implantan también, con carácter experimental ciclos TEC --Tecnología, Empleabilidad y Competencia--, de un alto nivel de exigencia, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El programa piloto se va a iniciar con dos ciclos de grado superior de la rama de informática y comunicaciones en el Campus Digital --con 20 plazas cada uno-- en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) y en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

Los alumnos que lo cursen harán todo el primer curso basado en aprendizaje por retos y el segundo, en dual intensiva gracias a la colaboración de potentes empresas del sector. Las vacantes pueden consultarse desde hoy en la página web de Educaragón.

Las solicitudes y la documentación justificativa se presentarán de forma telemática, a través del portal 'www.educa.aragon.es/admisión'. Cada aspirante presentará una única solicitud por nivel y curso de enseñanzas de FP, indicando el centro docente, ciclo formativo y turno en el que se solicita plaza, y en su caso por orden de preferencia otros centros docentes, ciclos formativos y turno en el que desee ser admitido, hasta un máximo de 10.

Los centros, independientemente del número de vacantes y solicitudes recibidas, deberán proceder a la baremación de cada una de ellas. A cada solicitud se le asignará un baremo y se publicarán en el portal del Departamento.

De forma previa al sorteo público para dirimir los empates --que se celebrará el 16 de julio-- se asignará aleatoriamente un número a cada solicitud.

Este es el segundo curso en el que el procedimiento de adjudicación del Departamento será centralizado y se realizará atendiendo a las reservas de porcentajes de los diferentes grupos --en función de los diferentes requisitos de acceso-- en cada uno de los ciclos y a las vacantes existentes.

De esta forma, se adjudicarán las vacantes de acuerdo a las opciones de las solicitudes y la puntuación obtenida según el baremo --que prima el expediente académico-- y en caso de empate, se asignará en función del orden generado tras la realización del sorteo.

LISTAS PROVISIONALES

El día 18 se publicarán las listas provisionales de admitidos y el 24 las definitivas. A partir del día siguiente y hasta las 14.00 horas del 28 de julio, se abrirá el proceso de matriculación.

Posteriormente, habrá tres adjudicaciones de mejora por posibles vacantes, el 29 de julio y el 3 y 10 de septiembre. Para mejorar el procedimiento, este curso se han adelantado con el objetivo de que finalicen antes del comienzo de las actividades lectivas. Por último, la solicitud fuera de plazo se abrirá a partir del 22 de septiembre.

Durante todo el proceso, las personas interesadas podrán consultar la oferta de plazas de cada centro docente por curso y ciclo formativo, a través del portal de Educación, y una vez hecha la solicitud podrán realizar el seguimiento de la misma en la web.

Para acogerse a las plazas reservadas para personas con discapacidad --un 5% para discapacidad igual o superior al 33%-- o alto rendimiento deportivo --un 5%, que sube al 10% en el caso de los ciclos formativos de la rama profesional de Actividades Físicas y Deportivas-- habrá que hacerlo constar expresamente en la solicitud.

REQUISITOS DE ACCESO

Este curso se mantienen los requisitos de acceso. Para el acceso a grados básicos, las personas aspirantes deberán tener cumplidos 15 años o cumplir durante el año natural en curso, haber cursado tercero de la ESO o segundo de la ESO, excepcionalmente, y contar con la autorización de sus progenitores al ser menores de edad.

Además, podrán acceder las personas entre 15 y 18 años que no hayan estado escolarizados en el sistema educativo español. Para los grados medios, hay que estar titulados en ESO, o tener el título de técnico básico o técnico. También quienes hayan superado un curso de formación específico para el acceso en centros expresamente autorizados por la Administración o haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior o prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años --hay que tener 17 años cumplidos el año de realización de la prueba--.

En este caso, se establece el siguiente reparto de vacantes en función del requisito de acceso: Grupo 1, el 60% de las plazas se reservan para graduados en ESO; Grupo 2, el 20% de los puestos para quienes tengan título de técnico básico de FP; Grupo 3, el 15% para quienes hayan superado un curso de formación específico para el acceso o una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o superior o prueba de acceso a Universidad para mayores de 25 años.

En cuanto al Grupo 4, el 5% para otras titulacionesPor último, para el acceso a grados superiores, hay que estar en posesión de grado medio en FP o técnico de Artes Plásticas o Diseño, ser titulado en Bachiller, haber superado un curso de acceso preparatorio para grado superior o prueba de acceso a ciclos formativos de Grado superior con la opción especifica relacionada con el ciclo que se quiere cursar o prueba de acceso para la Universidad para mayores de 25 años --en estos casos, hay que tener 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba--; o estar en posesión de título técnico superior en FP o grado universitario.

Para el próximo curso, se ha mantenido el reparto de vacantes del anterior, que perseguía equilibrar las vías de acceso. En el Grupo 1, el 40% de las plazas son para titulados de Bachiller; en el Grupo 2, el 40% son para personas con título de técnico de FP; en el Grupo 3, el 15% son personas que hayan superado curso de formación específica para acceso a ciclos superiores o prueba de acceso a Grado superior o acceso a universidad para mayores 25 años.; en el Grupo 4, el 5% va para personas con título de técnico en artes plásticas y diseño, técnico superior o grado universitario.

En el caso de los solicitantes de grado básico matriculados en ESO se les reservará la plaza en caso de no ser admitido en ninguno de los grados solicitados.

Para el acceso al segundo o tercer curso de grado medio o superior se requiere haber cursado el curso inferior al solicitado. Y en grado básico, el alumno deberá estar además en condición de promocionar.

En lo que respecta a los cursos de especialización, los aspirantes deberán estar en posesión de alguno de los títulos de Formación Profesional de grado superior que permiten el acceso al Curso de Especialización en el que estén interesados y que se pueden consultar en el enlace 'https://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKO...'.

No obstante, como novedad este año y siempre que haya plazas disponibles, se abre la admisión en el periodo ordinario a las personas que cuentan con un título de FP y experiencia profesional, que no es el establecido como preferente, o a las personas que no cuentan con titulación y sí experiencia profesional de dos años. Para resolver cualquier duda, se ha habilitado el teléfono 876 03 67 64, que estará en funcionamiento del 2 al 7 de julio.