El Pleno del Ayuntamiento de Huesca votará el presupuesto de 2026 este miércoles

HUESCA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobará este miércoles, 7 de enero, el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 65,6 millones de euros.

El pasado 26 de diciembre, la Comisión de Hacienda del Consistorio oscense aprobó el dictamen con el voto a favor del PP y el concejal no adscrito y en contra de Vox y PSOE.

El presupuesto, que asciende a 65,6 millones de euros, reserva una partida económica de 333.000 euros ampliables en concepto de ayudas a los vecinos de la plaza de Santa Clara que el pasado mes de noviembre fueron desalajados de sus viviendas por riesgo de colaspo en sus edificios.

Estos 333.000 euros podrán ser ampliables en función de la evolución de los trabajos y se dividen en tres conceptos. Para Ayudas de emergencia hay presupuestados 93.000 euros; para la instalación y arrendamiento de los puntales necesarios para los edificios 2, 3 y 4 hay 90.000 euros y para ayudas a particulares para la rehabilitación de los edificios hay 150.000 euros.

A ello se suman las bonificaciones a los afectados en materia de agua y basuras que ya fueron aprobadas y, además, se están analizando otras bonificaciones como la revisión del ICIO y de la tasa de ocupación de la vía pública por obras.

La cuantía del presupuesto de 2026 es inferior al año anterior debido a la liquidación de fondos europeos y a la asunción por parte del Gobierno de Aragón del proyecto y ejecución del centro de emergencias.

La auditoría externa a la que se sometió el Centro de Emergencias ha determinado que su proyecto no se puede ejecutar técnicamente por la cantidad de errores que contiene. Una situación que ha obligado a reorganizar su proyección y será el Gobierno de Aragón el que se encargue de su proyecto y de su construcción.

La liquidación de los fondos europeos es otra de las razones por las que el presupuesto del 2026 es inferior respecto al del 2025. La regeneración urbana es una de las principales actuaciones inversoras que recoge este presupuesto, con la idea de culminar el proceso de peatonalización y rehabilitación del centro de la ciudad que inició en el 2011 el gobierno de Ana Alós, así como la rehabilitación de la Calle Desengaño y Padre Huesca.

Así, la reurbanización de la calle Padre Huesca cuenta con 755.000 euros; la de la calle Desengaño 214.000 euros; la de la calle Zaragoza 637.000 euros; el proyecto de reurbanización de la plaza de Navarra y centro de la ciudad cuenta con una inversión de 145.000 euros y la reurbanización del pasaje Abellanas con 170.000 euros. Otra actuación es la reurbanización del parque Miguel Servet con 367.000 euros.

Destaca también la mejora de la red de abastecimiento de agua, con la actuación en la tubería de San Julián de Banzo, por un importe de 1,6 millones de euros, procedente de un convenio de colaboración con Amazon, además de otras partidas en cultura, deporte o turismo.