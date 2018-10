El Ayuntamiento de Zaragoza pide que las Fiestas del Pilar sean de Interés Turístico Internacional

Actualizado 28/09/2018 17:23:35 CET

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad, una moción del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) para que el equipo de gobierno inicie los trabajos y procedimientos necesarios para lograr la declaración de las Fiestas del Pilar como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha explicado que se trata de elevar la petición a la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que luego lo concedan.

"Como se ha aumentado un 20 por ciento los turistas, especialmente durante las fiestas del Pilar, está más que claro". Rivarés ha recordado que con este paso se inicia el procedimiento, que requiere de un si plenario para remitir el acuerdo al Gobierno de Aragón.

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha considerado que no habrá ningún problema desde la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, que pondrá "alfombra roja".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha lamentado que no se haya podido llegar a un texto unificado sobre la importancia de las Fiestas del Pilar. "No me puedo creer que no haya forma de consensuar un texto para iniciar un trámite burocrático".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Roberto Fernández, ha recordado que el modelo actual de las fiestas surge en los gobiernos socialistas de los años 80.

La concejal del grupo municipal del PP, María Jesús Martínez Campos, ha aplaudido que para ZeC "sea la prioridad número uno declarar de Interés Turístico Internacional una fiesta religiosa". Ha precisado que el nombre correcto es Fiestas en Honor a la Virgen de Nuestra Señora del Pilar.