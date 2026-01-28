El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza guarda un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz y Gelida

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza guarda un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado un minuto de silencio al inicio de la sesión en memoria de las 45 víctimas mortales el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y el maquinista de Rodalíes en Gelida (Barcelona).

Todos los concejales y el personal asistente al pleno se han puesto en pie para mostrar su respeto por los estos fallecidos en el accidente ferroviario entre un tren Iryo, que se dirigía a Madrid, y un Alvia que circulaba en dirección Almería, a la altura de la citada cordobesa el domingo 18 de enero.

Dos días después, el desprendimiento de un muro de la AP-7 sobre las vías del Rodalíes provocó el choque de un tren de cercanías que causó la muerte del maquinista de 28 en prácticas.

La investigación del suceso ferroviario en Adamuz apunta a que la causa puede ser un fallo en la soldadura entre un tramo de vía renovada y otro antiguo.