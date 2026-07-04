Podemos lleva a Bruselas el telecabina de Benasque-Cerler y pide aclarar si España debe devolver los fondos europeos

Archivo - La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra (i), en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

HUESCA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Isa Serra, ha registrado una pregunta escrita ante la Comisión Europea para que aclare si España deberá devolver los fondos Next Generation EU destinados al proyecto del telecabina Benasque-Cerler, después de que la justicia española declarara ilegal esta infraestructura por graves incumplimientos legales.

En su iniciativa parlamentaria, Serra recuerda que los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, deben respetar el principio europeo de "no causar un perjuicio significativo" al medio ambiente, así como la normativa ambiental española y comunitaria.

La pregunta hace referencia, recuerdan desde la formación morada, a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Huesca que declaró ilegal el proyecto del telecabina al constatar, entre otras irregularidades, la ubicación de una de sus terminales en una zona inundable del río Ésera, importantes deficiencias en los estudios geotécnicos y la ausencia de un informe de viabilidad económica.

La eurodiputada recuerda, además, que la Comisión Europea ya respondió anteriormente que las autoridades españolas podían sustituir el proyecto por otro que cumpliera los criterios exigidos para la financiación europea.

Sin embargo, una vez finalizado el periodo de ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation EU, no consta que esos recursos hayan sido reasignados.

Por ello, Isa Serra pregunta ahora a la Comisión si prevé reclamar a España la devolución de la financiación destinada al telecabina Benasque-Cerler, al considerar que la sentencia judicial acredita graves incumplimientos legales y podría evidenciar un uso indebido de fondos europeos.

Para Podemos Aragón, esta iniciativa supone un paso más en la defensa del Pirineo y de una gestión responsable de los recursos públicos.

La formación considera que las administraciones deben asumir responsabilidades cuando impulsan proyectos declarados ilegales y recuerda que los fondos europeos deben destinarse a actuaciones que respeten la legalidad, protejan el medio ambiente y contribuyan realmente a un modelo de desarrollo sostenible.

Podemos Aragón reitera su compromiso con un modelo turístico que genere oportunidades para el territorio sin comprometer su patrimonio natural ni hipotecar el futuro del Pirineo aragonés.