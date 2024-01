Podemos presenta una queja ante el Justicia sobre "el incumplimiento" del Gobierno de Aragón de no publicar sus salarios

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha presentado una queja ante el Justicia de Aragón en relación "al incumplimiento" por parte del Gobierno autonómico de PP-VOX al no publicar sus salarios en el Portal de Transparencia.

La formación morada ha comprobado cómo en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón 'https://transparencia.aragon.es/' en su sección "Gobierno-Transparencia Política", se ha eliminado cualquier información relativa a las retribuciones percibidas por parte de miembros del Ejecutivo autonómico, altos cargos y del personal eventual, a diferencia de lo que venía sucediendo en legislaturas anteriores.

Podemos ha indicado que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, el Gobierno de Aragón debe publicar en su portal de transparencia las "Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por el ejercicio de cargos públicos, incluidas cualesquiera dietas e indemnizaciones" de los miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables, así como las retribuciones anuales del personal de confianza o asesoramiento especial.

En palabras de Corrales "parece que a Azcón le incomoda ver noticias como las que aparecieron en los medios hace unos días donde se le incluía en el grupo de presidentes autonómicos que se iban a subir el sueldo este año frente a los que se lo congelaban".

Corrales ha señalado que en su primera intervención en las Cortes de Aragón "le pregunté al presidente si iba a cumplir con la ley y comprobamos, una vez más, que mintió cuando contestó tajantemente que sí".

"APOLOGÍA DEL FRANQUISMO"

"No cumplió con la Ley de Memoria Histórica, aún en vigor, con el nombramiento de los directores generales de VOX que hicieron apología del franquismo, no lo hace con la Ley Orgánica de Educación cerrando la Escuela de Caneto y no lo hace ahora con la Ley de Transparencia ocultando a la opinión pública información a la que tiene derecho", ha aseverado.

De la queja ante el Justicia de Aragón, ha apuntado que tiene el objetivo de "que le den un buen tirón de orejas a un Gobierno al cual las obligaciones de transparencia no van con el".

Finalmente, ha añadido que es "una obligación legal y moral de cualquier responsable público hacia los ciudadanos que le pagan el sueldo".