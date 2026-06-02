Un poema de Darío, 'Los santos inocentes' y un texto sobre "una abuela crossfitera" sorprenden en el inicio de la PAU

Primer examen de la PAU en la Universidad de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.144 estudiantes aragoneses han comenzado este martes la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con el examen de Lengua Castellana y Literatura, en el que los aspirantes han tenido que analizar el poema del 'Caracol' de Rubén Darío, la novela 'Los santos inocentes' de Miguel Delibes, un comentario de texto sobre "una abuela crossfitera" o un análisis sintáctico, en una prueba con la que algunos no se han mostrado demasiado conformes: "No ha salido lo que esperaba que saliera y lo que mejor llevaba, sobre todo en el comentario de texto".

Así lo han trasladado a Europa Press dos estudiantes que salían juntas del primer examen, aunque con sentimientos encontrados: "La parte del comentario de texto un poco desastre, pero bueno, ha intentado salvarse", ha dicho una de ellas, quien ha añadido también que la oración para la parte de sintaxis le ha parecido "demasiado complicado" y que en la parte de literatura tampoco esperaba esas preguntas, ya que "todos pensábamos que iba a salir teatro y no ha salido nada de teatro", lo que ha tildado de "decepcionante".

Su compañera, que quiere estudiar Historia del Arte si supera esta prueba, también ha coincidido en la sorpresa por la parte literaria del examen, si bien ha apuntado que la sintaxis no le ha parecido "extremadamente difícil".

Ha destacado también que el texto era "gracioso" y que, en las horas previas, ha optado por descansar y "tomarlo con tranquilidad", al contrario que su compañera, que reconoce que le ha dado "un poco de bajón". "No me ha salido tan mal, pero podría haberme salido mejor", ha lamentado, admitiendo que va "con un poco de miedo" al próximo, a pesar de que es el de Filosofía, que es precisamente la carrera que quiere estudiar.

"MIEDO" CON FILOSOFÍA

"A mí el que más miedo me da ahora es Filosofía, porque también es como de los más gordos y puede salir cualquier cosa y sobre el todo el comentario de texto me da un poco de miedo", ha señalado.

Por contra, su compañera ha asegurado que está "tranquila" y que esta tarde se enfrenta a Historia de la Música y la Danza y va a ir a por él "a tope". "Yo estoy tranquila porque un examen no va a determinar toda mi PAU", ha dejado claro.

Además, al no optar por el examen de Filosofía sino por el de Historia, que es ya este miércoles, está "un poco más tranquila" porque tiene más tiempo para descansar y repasar, especialmente en una asignatura que es "la más tocha" y "da miedo".

Otro de los jóvenes ha admitido que al principio sí que tenía "un poquito de nervios", pero finalmente ha logrado concentrarse conforme avanzaba el examen.

"Yo creo que lo llevo bien, he estado preparándolo bastante tiempo y a ver si saco buenas notas", ha afirmado. No necesita sacar mucha nota, ya que quiere estudiar Economía, pero aun así intentará hacerlo "lo mejor posible".

"He estado un poco nervioso, pero yo creo que me ha salido bien", ha indicado uno de los primeros en salir del aula, aunque ha recalcado que ha estudiado y que están "preparados para esto". Eso sí, coincide en que el de Filosofía, que ha comenzado a continuación, a las 11.45 horas, le da "un poco más de miedo", al igual que Inglés o Matemáticas.

Los exámenes de la PAU se prolongarán durante tres jornadas, hasta el 4 de junio, y se desarrollarán en 12 tribunales ordinarios distribuidos por las tres provincias de la comunidad autónoma.