La Policía detiene a un multirreincidente por una oleda de robos con violencia a personas mayores

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 20 años como presunto responsable de numerosos robos con violencia ocurridos en Zaragoza, principalmente mediante el procedimiento del tirón de cadena, cometidos sobre personas de edad avanzada.

La detención se produjo el pasado día 9 de abril, tras una investigación llevada a cabo por agentes de Policía Judicial, en colaboración con efectivos de Seguridad Ciudadana, que permitió identificar al presunto autor de varios hechos denunciados en distintos puntos de la ciudad.

El 30 de enero, en la calle Boggiero, sustrajo mediante un fuerte tirón una cadena de oro con colgante a una mujer que caminaba por la vía pública. El 10 de febrero, en la calle Ramón y Cajal, abordó a un hombre en el interior de su vehículo, al que sustrajo varias joyas tras sujetarle el rostro para impedir su reacción.

Asimismo, el 19 de febrero, en la Plaza de España, robó con violencia una cadena de oro a un hombre, al que también golpeó en el pecho. Ese mismo día, en la calle Torrenueva, una mujer fue empujada violentamente al suelo por la espalda, sufriendo la sustracción de su cadena.

El 6 de abril, en un portal de la avenida Pablo Ruiz Picasso, accedió junto a un matrimonio de avanzada edad y, aprovechando el momento de entrada al ascensor, agarró a la mujer por el cuello, la arrojó al suelo y le sustrajo una cadena de oro, resultando lesionada. El 7 de abril, en Paseo Ruiseñores, abordó a otra víctima mediante engaño, solicitándole una dirección para, seguidamente, arrancarle la cadena y huir del lugar.

Además, el 9 de abril, en la calle Compromiso de Caspe, cometió un nuevo tirón de cadena a un hombre con movilidad reducida, dándose posteriormente a la fuga.

Como resultado de las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que el joven había vendido joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa de oro horas antes de su detención, recuperándose algunas de ellas.

El detenido cuenta con un amplio historial policial, con más de una decena de detenciones por hechos similares en los últimos meses, destacando la rapidez y reiteración en la comisión de estos delitos. Pasó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.

No se descarta que pudiera haber más víctimas relacionadas con este mismo autor, por lo que se continúa con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.